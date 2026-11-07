El Super Niño obligó a reconfigurar el esquema asegurador de los autos

Resumen para apurados
- Aseguradoras y conductores en Argentina reconfiguran actualmente las pólizas de autos debido a la alta siniestralidad por tormentas e inundaciones causadas por El Niño.
- Los reclamos por granizo crecieron más del 100% y los anegamientos arruinan la electrónica vehicular, empujando a los usuarios a contratar pólizas contra clima o Todo Riesgo.
- Las primas ahora se fijan por código postal con recargos de hasta el 40%, lo que obligará a auditar pólizas con frecuencia ante una realidad climática cada vez más costosa.
La irrupción de fenómenos meteorológicos de severidad sin precedentes, impulsados por la dinámica del fenómeno de El Niño, ha desencadenado una transformación estructural en el mercado de seguros automotrices en la Argentina. Durante los últimos años, los eventos climáticos extremos dejaron de ser episodios aislados para convertirse en un factor de alta siniestralidad. Este escenario ha obligado tanto a las compañías aseguradoras como a los propios conductores a reevaluar por completo la gestión del riesgo vehicular.
En un contexto marcado por la aceleración de la frecuencia e intensidad de las tormentas, los parámetros tradicionales de contratación se han vuelto insuficientes, desencadenando ajustes y actualizaciones en las pólizas de automotores en diversos puntos del país.
El impacto directo de los fenómenos
La acumulación de tormentas severas, caracterizadas por caída de granizo de gran tamaño y precipitaciones concentradas en breves períodos, alteró significativamente los balances técnicos de las aseguradoras. La magnitud del fenómeno se refleja con nitidez en los datos operativos del sector: por ejemplo, el Grupo Asegurador La Segunda registró un incremento del 108% en las denuncias de siniestros provocados por granizo entre julio y octubre de 2026. La lista de reclamos tiene chapas abolladas, cristales rotos, lunetas estalladas y techos panorámicos destruidos. Los monitoreos de la Superintendencia de Seguros de la Nación indican un desborde de respuesta de los talleres de reparación y elevando los costos globales de indemnización regulados.
A este panorama de daños de carrocería se suma la complejidad de las inundaciones y anegamientos repentinos, cuya huella hídrica y económica resulta aún más destructiva para el parque automotor. En la provincia de Tucumán, especialmente en San Miguel de Tucumán y municipios aledaños como Yerba Buena, Las Talitas y Banda del Río Salí, las lluvias estivales estancan rápidamente avenidas y arterias principales.
Dado que la tecnología automotriz moderna depende ampliamente de componentes electrónicos cuyo reemplazo es sumamente costoso. Los daños por inmersión alcanzan con relativa facilidad el umbral del 80% del valor de la unidad, desencadenando con mayor frecuencia la declaración de destrucción total por causa climática.
La migración en las coberturas y la letra chica contractual
Frente a la vulnerabilidad evidenciada por los temporales recurrentes entre los meses de noviembre y marzo, se ha registrado una clara migración en la conducta del consumidor argentino. Históricamente, la mayor parte de las contrataciones en el país se volcaba hacia esquemas básicos de Responsabilidad Civil (conocidos como Terceros básico) o planes de Terceros Completo estándar.
Sin embargo, la intensificación de las tormentas ha impulsado a los asegurados a buscar un asesoramiento más profundo ante los Productores Asesores de Seguros para migrar hacia coberturas de Terceros Completo con adicional por clima o directamente a pólizas de Todo Riesgo. Este cambio responde a la toma de conciencia de que las pólizas elementales no cubren de manera automática los denominados "riesgos de la naturaleza", dejando desprotegido al titular ante contingencias climáticas.
Esta reconfiguración de la demanda ha puesto bajo la lupa la "letra chica" de los contratos de seguro. Los asegurados exigen hoy una revisión minuciosa de las condiciones particulares para evaluar las franquicias y los topes máximos aplicables a eventos climáticos.
Esta situación ha disparado las consultas en búsqueda de cláusulas de "granizo sin tope" y coberturas explícitas contra inundaciones o caída de objetos. Asimismo, los colapsos que sufren los servicios de grúa y auxilio mecánico tras cada tormenta severa han llevado a los conductores a verificar con atención las limitaciones de kilometraje y los tiempos de respuesta garantizados en la asistencia en viaje, aspectos centrales para evitar quedar desamparados en la vía pública.
Reestructuración tarifaria georreferenciada
El encarecimiento constante de las indemnizaciones ha forzado a las compañías de seguros a reestructurar el cálculo de sus primas mediante un esquema de segmentación geográfica cada vez más estricto. Las variables que determinan el costo de la póliza ya no responden únicamente al perfil del conductor o al modelo del vehículo, sino de forma determinante al código postal de residencia y a la zona de circulación habitual.
Cuando una ubicación geográfica presenta antecedentes de inundación, tormentas recurrentes de piedra o una combinación con altos índices de robo vehicular, las aseguradoras aplican recargos preventivos en las primas. Estas diferencias tarifarias pueden alcanzar hasta un 40% entre códigos postales vecinos, reflejando cómo el riesgo ambiental y delictivo condiciona directamente el costo final de mantener un auto asegurado.
Ante esta presión sobre los presupuestos familiares en un contexto inflacionario, herramientas comparadoras líderes como Comparaencasa destacan que cotejar cotizaciones entre distintas compañías y auditar la póliza al menos dos veces al año ha pasado a ser una práctica indispensable para evitar pagar sobreprecios. De este modo, la prevención vial y el ajuste responsable de las coberturas convergen como los pilares necesarios para hacer frente a la nueva realidad climática en las rutas argentinas.