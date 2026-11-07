El Super Niño obligó a reconfigurar el esquema asegurador de los autos

El impacto directo de los fenómenos

La acumulación de tormentas severas, caracterizadas por caída de granizo de gran tamaño y precipitaciones concentradas en breves períodos, alteró significativamente los balances técnicos de las aseguradoras. La magnitud del fenómeno se refleja con nitidez en los datos operativos del sector: por ejemplo, el Grupo Asegurador La Segunda registró un incremento del 108% en las denuncias de siniestros provocados por granizo entre julio y octubre de 2026. La lista de reclamos tiene chapas abolladas, cristales rotos, lunetas estalladas y techos panorámicos destruidos. Los monitoreos de la Superintendencia de Seguros de la Nación indican un desborde de respuesta de los talleres de reparación y elevando los costos globales de indemnización regulados.