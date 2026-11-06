La Capital se adhiere al asueto del martes por la visita del Papa y así funcionarán los servicios municipales

La visita del Sumo Pontífice se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En los fundamentos de la disposición, el Ejecutivo municipal consideró que se trata de un acontecimiento de especial trascendencia institucional, social y cultural, por lo que resolvió adherir a la medida provincial en el ámbito de la administración capitalina.