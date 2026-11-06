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La Capital se adhiere al asueto del martes por la visita del Papa y así funcionarán los servicios municipales

No habrá atención administrativa ni clases en las escuelas municipales, mientras que el transporte público y la recolección de residuos funcionarán con normalidad.

La Municipalidad capitalina.
La Municipalidad capitalina.
Por Redacción Política Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • San Miguel de Tucumán decretó asueto administrativo y escolar para el martes 10 de noviembre por la visita del papa León XIV a la Argentina, sumándose a la medida provincial.
  • Mediante el decreto 0345/SG/2026, la intendenta Rossana Chahla formalizó la adhesión ante la gira papal que abarcará Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre.
  • Durante la jornada no habrá clases ni atención en sedes comunales, aunque el transporte público, la recolección de residuos y las guardias médicas funcionarán con normalidad.
Resumen generado con IA

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán se sumó al asueto administrativo y escolar establecido por el Gobierno provincial para el martes 10 de noviembre, en el marco de la visita del papa León XIV a la Argentina. La decisión quedó formalizada mediante el decreto 0345/SG/2026, firmado por la intendenta Rossana Chahla.

La visita del Sumo Pontífice se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en Buenos Aires, Córdoba y Luján. En los fundamentos de la disposición, el Ejecutivo municipal consideró que se trata de un acontecimiento de especial trascendencia institucional, social y cultural, por lo que resolvió adherir a la medida provincial en el ámbito de la administración capitalina.

Cómo funcionarán los servicios municipales

Durante el martes 10 no habrá atención presencial en las oficinas administrativas. Sin embargo, las reparticiones encargadas de garantizar servicios esenciales, emergencias, seguridad, salud, tránsito e inspección dispondrán guardias para asegurar las prestaciones indispensables.

En el ámbito educativo, no se dictarán clases en las escuelas municipales Gabriela Mistral y Alfonsina Storni ni en los jardines de infantes Querubines, Semillita, Ardillitas y Espiguitas.

La Asistencia Pública, ubicada en Chacabuco 239, no atenderá en sus consultorios, pero mantendrá habilitadas las guardias médica, de enfermería y odontológica, que funcionan las 24 horas.

En cuanto al transporte, los colectivos urbanos circularán con sus frecuencias habituales. También se cumplirá normalmente con la recolección de residuos.

Los cementerios municipales del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300) abrirán en sus horarios habituales, de 8 a 12 y de 15 a 18.

Por su parte, el Mercado Municipal Dorrego, ubicado en avenida Roca y Marina Alfaro, atenderá de 9 a 15.30 y de 18 a 21.30.

Cómo realizar reclamos y consultas

Durante la jornada, los vecinos podrán utilizar la aplicación Ciudad SMT para realizar reclamos relacionados con calles, alumbrado público, basurales, semáforos y transporte, entre otros servicios.

Además, las consultas sobre trámites y prestaciones municipales podrán realizarse durante las 24 horas a través de Migue, el asistente virtual disponible en el sitio oficial de la Municipalidad: www.smt.gob.ar.

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