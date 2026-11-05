Conmoción en El Cadillal por la muerte de varios perros: qué se sabe de la denuncia por un posible envenenamiento

La muerte de alrededor de 15 perros en El Cadillal generó conmoción entre los vecinos de Villa del Parque, quienes denunciaron un presunto envenenamiento masivo de animales. Mientras la Justicia investiga lo ocurrido, Victoria Biscardi, veterinaria y residente de la zona, brindó detalles a LA GACETA sobre el episodio y contó cómo se organizó la comunidad para reunir pruebas y reclamar respuestas.