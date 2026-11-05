Conmoción en El Cadillal por la muerte de varios perros: qué se sabe de la denuncia por un posible envenenamiento
Resumen para apurados
- Vecinos de El Cadillal denunciaron ante la Justicia la muerte de unos 15 perros tras un presunto envenenamiento masivo ocurrido desde el 31 de octubre en Tucumán.
- Cámaras de seguridad captaron a una camioneta arrojando elementos que los animales ingirieron antes de convulsionar y morir por parálisis respiratoria aguda.
- La denuncia bajo la Ley 14.346 busca sentar un precedente judicial e identificar al culpable, en medio del reclamo social ante reiterados casos de maltrato animal.
La muerte de alrededor de 15 perros en El Cadillal generó conmoción entre los vecinos de Villa del Parque, quienes denunciaron un presunto envenenamiento masivo de animales. Mientras la Justicia investiga lo ocurrido, Victoria Biscardi, veterinaria y residente de la zona, brindó detalles a LA GACETA sobre el episodio y contó cómo se organizó la comunidad para reunir pruebas y reclamar respuestas.
Según relató, los primeros animales comenzaron a aparecer muertos durante la tarde del sábado 31 de octubre. Se trata de perros que circulaban habitualmente por el barrio: algunos tenían dueños, mientras que otros eran animales comunitarios, alimentados y cuidados por los propios vecinos.
“Es una zona hermosa, súper tranquila, súper familiar, donde circulan animales, niños y adultos. Hay muchos caninos que son de la comunidad, muy queridos por todos los vecinos, que todos alimentábamos e incluso estaban castrados”, explicó Biscardi en LG Play.
La veterinaria advirtió que la cantidad de víctimas podría ser mayor a la denunciada inicialmente. “Estamos hablando de alrededor de 15 animales. Creemos que la suma total serían 19 o 20 porque hay algunos que todavía no encontramos y los vecinos los siguen buscando”, señaló.
Ante la cantidad de muertes registradas en un período corto, los residentes comenzaron a investigar qué podía haber sucedido. Para eso, revisaron cámaras de seguridad particulares y encontraron imágenes de una camioneta que habría pasado en distintas oportunidades por el sector y arrojado elementos sobre la calle.
“Se ve una camioneta que pasaba varias veces por distintas zonas tirando algo. No se logra ver bien si era comida, pero los animales se acercan a olfatear, lo comen y minutos después empiezan a presentar síntomas que los terminan llevando a la muerte”, contó.
Los síntomas que presentaron los animales
Biscardi describió el cuadro que, según los testimonios y las observaciones de los vecinos, presentaron los perros antes de morir. Entre los síntomas mencionó ataxia -pérdida de coordinación de los movimientos-, salivación excesiva, dilatación de las pupilas, vómitos, convulsiones y, finalmente, parálisis respiratoria.
“Fueron síntomas muy agudos. Es súper doloroso todo. Imaginate que todos los vecinos los amábamos y les teníamos mucho cariño. Toda la comunidad de El Cadillal está totalmente de duelo por esto que pasó”, expresó.
Una denuncia por maltrato animal
La veterinaria confirmó que los vecinos avanzaron con una presentación judicial por maltrato animal, en el marco de la Ley 14.346. Según explicó, la denuncia fue firmada por residentes de El Cadillal y llegó a la Fiscalía, donde esperan que se investigue el caso y se determinen las responsabilidades.
Biscardi indicó que existe una persona identificada por los denunciantes, aunque evitó brindar nombres y otros datos para no interferir con la investigación. También destacó la participación del delegado comunal en las reuniones que mantuvieron los vecinos para organizar el reclamo.
“Estamos dejando todo en manos de la Justicia. Esperemos que esto no quede solamente ahí, sino que se sepa, avance y tenga las consecuencias que corresponden”, manifestó.
El reclamo de la veterinaria y cómo denunciar el maltrato animal
Durante la entrevista, Biscardi también expresó su preocupación por la reiteración de episodios de violencia contra animales en Tucumán. Comparó lo ocurrido en El Cadillal con otros casos recientes, entre ellos el ataque a varios gatos, y sostuvo que en su actividad profesional también observa situaciones frecuentes de abandono y maltrato.
“En el consultorio recibo muchos animales que la gente encuentra tirados o abandonados y están destruidos. Hay que tomar conciencia de todo lo que está pasando. Son vidas, son seres súper nobles y no veo la necesidad de hacerles ningún tipo de daño”, reflexionó.
En ese sentido, explicó que quienes conozcan situaciones de maltrato deben reunir pruebas, como fotografías o videos, y presentarlas en la comisaría más cercana. “Es importante que haya pruebas, porque si uno va a contar y no tiene cómo demostrarlo, no te van a tomar la denuncia”, advirtió.
Entre las situaciones que deberían generar una alerta mencionó los casos de desnutrición extrema, animales abandonados en cajas, mascotas con heridas graves y perros que permanecen atados en patios sin acceso a agua ni alimentos.