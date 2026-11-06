El giro en la causa Adorni: de enriquecimiento ilícito a una investigación por delitos tributarios

Para justificar esos movimientos, el exfuncionario presentó un descargo en septiembre en el que respondió a 20 requerimientos de la fiscalía vinculados con sus propiedades, préstamos, viajes y gastos familiares. Su explicación central se basó en una inversión de cerca de U$S200.000 en Bitcoin entre 2014 y 2018. Según su versión, la venta de esos activos le permitió obtener U$S591.544, que posteriormente conservó en billetes.