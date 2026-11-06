Caso Lucio Dupuy: la Justicia rechazó un nuevo pedido de Abigail Páez para obtener beneficios en prisión

Resumen para apurados
- La Justicia pampeana rechazó un planteo de Abigail Páez para acceder a la libertad condicional por el crimen de Lucio Dupuy, al considerar inviable el beneficio por sus delitos.
- Páez cumple cadena perpetua por homicidio agravado y abuso sexual del niño de cinco años en 2021. Su defensa sostenía que negarle salidas vulneraba derechos de reinserción.
- El fallo ratifica el cumplimiento efectivo de la pena máxima sin reducciones, reafirmando el precedente judicial en un caso de violencia infantil que conmocionó al país.
La Justicia de La Pampa rechazó un nuevo planteo de Abigail Páez, condenada a prisión perpetua por el crimen de Lucio Dupuy, para acceder a salidas anticipadas de la cárcel. La decisión fue tomada por la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, que confirmó una resolución anterior y desestimó los argumentos de su defensa.
El fallo fue dictado el 26 de octubre y se conoció este jueves. La abogada de Páez había solicitado una revisión del cálculo de la pena para determinar cuándo podría acceder a la libertad condicional. Sin embargo, los magistrados consideraron que, por los delitos por los que fue condenada, no reúne las condiciones legales para obtener ese beneficio.
Por qué la Justicia rechazó el pedido de Abigail Páez
La defensa de Abigail Páez, encabezada por la abogada María Silvina Blanco Gómez, había presentado un recurso para que se revisara el cómputo de la condena y se estableciera la fecha a partir de la cual podría solicitar la libertad condicional.
Entre sus argumentos, la letrada sostuvo que impedirle acceder a salidas anticipadas vulneraba sus derechos y limitaba sus posibilidades de reinserción social.
No obstante, los jueces María Paola Frigerio y Mauricio Federico Piombi, integrantes de la Sala B del Tribunal de Impugnación Penal, rechazaron el planteo. Para fundamentar la decisión, señalaron que los delitos por los que fue condenada Páez le impiden acceder al régimen de libertad condicional.
De esta manera, el tribunal ratificó lo resuelto anteriormente por el juez de Ejecución Penal, Edgardo Javier Trombicki, y representó un nuevo revés judicial para la defensa de la condenada.
Por qué Abigail Páez fue condenada a prisión perpetua por el crimen de Lucio Dupuy
El crimen de Lucio Dupuy ocurrió el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, La Pampa. El niño tenía apenas cinco años cuando fue asesinado. Por el hecho fueron condenadas su madre, Magdalena Espósito Valenti, y la pareja de ella, Abigail Páez.
El 2 de febrero de 2023, el Tribunal de Audiencia de Santa Rosa declaró culpables a ambas mujeres. Espósito Valenti fue encontrada responsable del delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, alevosía y ensañamiento.
En tanto, Páez fue condenada por homicidio doblemente agravado por alevosía y ensañamiento, en concurso real con abuso sexual con acceso carnal.
El 17 de febrero de ese año, ambas recibieron la pena de prisión perpetua. Durante el juicio, la madre de Lucio había sido absuelta del delito de abuso sexual, por el que sí fue responsabilizada Páez.
La modificación de la condena a la madre de Lucio Dupuy
La sentencia tuvo una modificación posterior. En septiembre de 2023, el Tribunal de Impugnación Penal de La Pampa revisó la situación de Magdalena Espósito Valenti e incorporó el delito de abuso sexual gravemente ultrajante.
Los magistrados consideraron que la madre del niño también había participado de los abusos, por lo que modificaron la calificación legal de su condena.
Desde entonces, ambas mujeres cumplen prisión perpetua por su responsabilidad en el crimen de Lucio Dupuy, un caso que provocó una profunda conmoción social y reavivó el debate sobre la violencia contra las infancias y los mecanismos de protección de los niños.