Encuesta: ¿quién será el campeón de la tabla anual, Boca, Argentinos o Rosario Central?

Si hay igualdad en puntos, define la diferencia de gol, y ahí Boca saca ventaja: +22 contra +12 de Argentinos. Por eso, con un triunfo, el “Xeneize” prácticamente se asegura el título. Argentinos necesita ganar y que Boca no lo haga, y Central está obligado a ganar y esperar que ninguno de los dos sume de a tres.