Encuesta: ¿quién será el campeón de la tabla anual, Boca, Argentinos o Rosario Central?

La tabla anual se define este sábado con un final para alquilar balcones. Boca y Argentinos Juniors comparten la cima con 60 puntos, y Rosario Central los sigue con 59. Los tres juegan a las 17.30, por la última fecha del Clausura, y el que termine primero será el campeón de Liga.
Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, después de ganarle el Superclásico a River. Argentinos, que alcanzó la punta tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán en el José Fierro, será local ante Huracán. Central jugará en su cancha frente a Estudiantes de Río Cuarto, que ya descendió.
Si hay igualdad en puntos, define la diferencia de gol, y ahí Boca saca ventaja: +22 contra +12 de Argentinos. Por eso, con un triunfo, el “Xeneize” prácticamente se asegura el título. Argentinos necesita ganar y que Boca no lo haga, y Central está obligado a ganar y esperar que ninguno de los dos sume de a tres.
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