DeportesFútbol

Encuesta: ¿quién será el campeón de la tabla anual, Boca, Argentinos o Rosario Central?

El “Xeneize” tiene la mejor diferencia de gol, pero necesita un triunfo ante Defensa y Justicia. Dejá tu pronóstico en la encuesta.

SÁBADO DE DEFINICIÓN. Boca, Argentinos y Central jugarán en simultáneo la última fecha de la fase regular.
SÁBADO DE DEFINICIÓN. Boca, Argentinos y Central jugarán en simultáneo la última fecha de la fase regular.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

La tabla anual se define este sábado con un final para alquilar balcones. Boca y Argentinos Juniors comparten la cima con 60 puntos, y Rosario Central los sigue con 59. Los tres juegan a las 17.30, por la última fecha del Clausura, y el que termine primero será el campeón de Liga.

Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, después de ganarle el Superclásico a River. Argentinos, que alcanzó la punta tras vencer 2-1 a Atlético Tucumán en el José Fierro, será local ante Huracán. Central jugará en su cancha frente a Estudiantes de Río Cuarto, que ya descendió.

Si hay igualdad en puntos, define la diferencia de gol, y ahí Boca saca ventaja: +22 contra +12 de Argentinos. Por eso, con un triunfo, el “Xeneize” prácticamente se asegura el título. Argentinos necesita ganar y que Boca no lo haga, y Central está obligado a ganar y esperar que ninguno de los dos sume de a tres.

¿Quién creés que levantará el título de la tabla anual? Votá en la encuesta y dejá tu pronóstico.

Temas Club Atlético Boca JuniorsAngel Di María Asociación Atlética Argentinos JuniorsRodolfo ArruabarrenaClub Atlético Rosario CentralClub Social y Deportivo Defensa y JusticiaLeandro ParedesArgentina
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV
1

Tucumán tendrá asueto administrativo y escolar el martes por la visita del papa León XIV

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán
2

Dimes y diretes: caras largas, cuentas vacías y sustos en el Concejo de San Miguel de Tucumán

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador
4

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”
5

Chahla, sobre el servicio de ómnibus en San Miguel de Tucumán: “No tenemos los fondos para mejorar el transporte”

Ranking notas premium
Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal
1

Recuerdos fotográficos: en El Molino se echaba por unos días a los clientes que se portaban mal

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal
2

La cacería de mujeres trans en Palermo y cómo la violencia puede convertirse en un acto grupal

El doctor inverosímil Nelson Castro
3

El doctor inverosímil Nelson Castro

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original
4

Desafío a la reforma judicial: Moisá volvió a negarse a fallar en expedientes ajenos a su concurso original

La rotonda de Alberdi: del fantasma a la licitación y del abandono a la inauguración
5

La rotonda de Alberdi: del "fantasma" a la licitación y del abandono a la inauguración

Más Noticias
“Cada uno tendrá su opinión”: Colapinto evitó hablar de la sanción en México y apuntó a Interlagos

“Cada uno tendrá su opinión”: Colapinto evitó hablar de la sanción en México y apuntó a Interlagos

Ranking de destructores de la Fórmula 1: cuánto gastó Alpine en reparar el auto de Colapinto

Ranking de destructores de la Fórmula 1: cuánto gastó Alpine en reparar el auto de Colapinto

Con los colores de Boca: así es el casco que estrenará Colapinto en el Gran Premio de San Pablo

Con los colores de Boca: así es el casco que estrenará Colapinto en el Gran Premio de San Pablo

La 10 de Messi ya tiene candidato: los guiños que revelan quién podría usarla en la Selección

La "10" de Messi ya tiene candidato: los guiños que revelan quién podría usarla en la Selección

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Anses modificó el calendario de noviembre: qué jubilados cobrarán en nuevas fechas

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre y dónde ver en vivo las prácticas libres

Colapinto en el GP de Brasil: a qué hora corre y dónde ver en vivo las prácticas libres

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

La candidatura de Jaldo: qué caminos se pueden abrir con el dictamen del procurador

El doctor inverosímil Nelson Castro

El doctor inverosímil Nelson Castro

Comentarios