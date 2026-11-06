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Condenaron al actor Russell Brand por cuatro delitos sexuales y ordenaron su detención en Londres

El actor y humorista británico fue declarado culpable de violación y otras tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres. Un juez ordenó su ingreso en prisión preventiva y el próximo lunes se conocerá la pena que deberá cumplir.

Por Mercedes Mosca Hace 8 Min

Resumen para apurados

  • La justicia de Londres declaró culpable al actor Russell Brand de violación y tres abusos sexuales cometidos contra cuatro mujeres, ordenando su detención inmediata.
  • Los ataques ocurrieron entre 2004 y 2009 durante su auge mediático y salieron a la luz en 2023 tras una pesquisa periodística que derivó en un juicio de cuatro semanas.
  • El actor conocerá su condena el próximo lunes, mientras la Policía Metropolitana de Londres mantiene abiertas otras dos investigaciones por presuntas violaciones.
Resumen generado con IA

El actor y humorista británico Russell Brand fue declarado culpable de cuatro delitos sexuales, entre ellos una violación cometida en 2009. Un jurado popular determinó su responsabilidad en hechos denunciados por cuatro mujeres. Tras conocerse el veredicto, un juez ordenó su ingreso en prisión preventiva y anunció que la sentencia se conocerá el próximo lunes.

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El juicio, que se extendió durante cuatro semanas en Londres, tuvo una amplia repercusión pública por la trayectoria del acusado y la gravedad de las denuncias. Brand, de 51 años, escuchó la decisión del jurado sin realizar declaraciones, aunque cerró los ojos cuando fue declarado culpable de violación.

El fallo también estableció su responsabilidad en otros tres episodios de agresión sexual ocurridos entre 2004 y 2009. Sin embargo, fue absuelto de otros dos cargos que formaban parte de la acusación. La decisión judicial representa un punto de inflexión en el caso, que se suma a una serie de investigaciones y denuncias que comenzaron a hacerse públicas en 2023.

De qué delitos fue declarado culpable Russell Brand

El veredicto del jurado, integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, determinó que Brand cometió una violación y tres agresiones sexuales contra cuatro mujeres. Los hechos ocurrieron entre 2004 y 2009, cuando el actor desarrollaba su carrera en televisión, radio y espectáculos de comedia.

Entre los episodios por los que fue condenado se encuentran:

  • Violación: el ataque contra una admiradora que había conocido al actor después de uno de sus espectáculos en Londres, en 2009.
  • Agresión sexual en 2004: manoseó a una trabajadora de MTV durante una fiesta en un bar del barrio de Soho.
  • Agresión sexual en 2004 o 2005: atacó a una empleada de Capital Radio.
  • Agresión sexual en 2009: abusó de una trabajadora de Channel 4 durante una actividad laboral vinculada con un masaje.

Por qué Russell Brand quedó detenido y cuándo se conocerá la sentencia

Después de la lectura del veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, ordenó que Brand permaneciera detenido hasta la audiencia de sentencia, prevista para el lunes 9 de noviembre.

El magistrado consideró que, debido a la gravedad de los delitos por los que fue condenado, el actor enfrentaría una pena de prisión significativa. También rechazó el pedido de libertad bajo fianza presentado por su abogado, Ian Winter.

El defensor había solicitado que se le permitiera permanecer en libertad durante el fin de semana para organizar sus asuntos personales y despedirse de sus tres hijos pequeños. Sostuvo que su representado no representaba un riesgo de fuga, pero el juez no aceptó el planteo. 

Durante la lectura de los fallos, Brand permaneció de pie y prácticamente sin gestos. Cerró los ojos cuando escuchó la condena por violación. Antes de abandonar la sala, se dirigió a su equipo legal y repitió: «"Estoy bien, estoy bien, estoy bien".

Poco antes de conocer la decisión del jurado, también había intercambiado unas palabras con su esposa, Laura Gallacher, quien asistió a las audiencias y sostuvo públicamente su inocencia. «Laura, te amo», le dijo antes de besar el colgante que llevaba en el cuello. 

Russell Brand enfrenta otras investigaciones por abuso sexual

La condena no significa que hayan terminado las actuaciones judiciales vinculadas con el actor. La Policía Metropolitana de Londres confirmó que mantiene abiertas investigaciones por otras dos denuncias de violación que involucran a Brand.

Una de esas acusaciones corresponde a una mujer que habría mantenido una relación con el actor cuando él tenía 30 años y ella era estudiante de 16. Se trata de hechos distintos de los que fueron juzgados en el proceso que acaba de concluir y que todavía no cuentan con una resolución judicial. 

Las denuncias contra Brand comenzaron a adquirir repercusión internacional en septiembre de 2023, cuando una investigación conjunta de medios británicos, entre ellos The Times y Channel 4, difundió testimonios de mujeres que lo acusaban de comportamientos sexuales abusivos.

En abril de 2025 fue imputado por los primeros delitos que llegaron a juicio. Posteriormente se incorporaron otras acusaciones y el proceso comenzó el 12 de octubre de 2026 en el Tribunal de la Corona de Southwark.

Antes de las denuncias, Brand había construido una extensa carrera como comediante, actor y conductor de televisión. Alcanzó gran popularidad en el Reino Unido y también tuvo proyección internacional. Su vida personal ganó notoriedad tras su matrimonio con la cantante estadounidense Katy Perry, en 2010, del que se divorció un año después.

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