Extendimos el Cyber Monday en LA GACETA con esta promo por tiempo limitado

Resumen para apurados
- LA GACETA extendió en su web las promociones del Cyber Monday por el fin de semana largo, ofreciendo suscripciones digitales desde $499 para acceder a contenido exclusivo.
- La propuesta incluye planes individuales por $499 y combos con Club LA GACETA a $1.999 por nueve meses, sumando beneficios comerciales en Tucumán, sorteos y nuevos boletines.
- La iniciativa busca fidelizar lectores y ampliar la comunidad de suscriptores del medio tucumano, antes de que las tarifas vuelvan a sus valores regulares tras el período fijado.
Extendimos el Cyber Monday en LA GACETA y te ofrecemos una promo imperdible para que aproveches el fin de semana largo. Vas a poder acceder al contenido ilimitado y a notas exclusivas de nuestro sitio web por solo $499 mensuales.
Nada mejor que aprovechar estos días de descuento para leer contenido periodístico de calidad. Además de la suscripción individual también podés aprovechar y sumar tu adhesión al Club LA GACETA. Por sólo $1.999 accedés a nuestro contenido y a cientos de descuentos en comercios tucumanos.
Los beneficios de ser suscriptor no terminan en poder acceder a todo el contenido exclusivo. Sumado a eso tenés la posibilidad de participar de sorteos, actividades, beneficios y nuevos newsletters temáticos. También vas a contar con columnas de opinión anticipadas y nuevos formatos digitales para acceder a contenido pensado para vos.
Con el Cyber Monday nuestras tarifas regulares quedan con los siguientes precios de promoción. 1) Acceso Digital Individual $499 x 9 meses, luego tarifa regular 2) Acceso Digital Individual + Club LA GACETA $1.999 x 9 meses, luego tarifa regular.
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