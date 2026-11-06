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Extendimos el Cyber Monday en LA GACETA con esta promo por tiempo limitado

Conocé los precios por tiempo limitado para acceder al contenido exclusivo

Extendimos el Cyber Monday en LA GACETA con esta promo por tiempo limitado
Por Redacción Sociedad Hace 17 Min

Resumen para apurados

  • LA GACETA extendió en su web las promociones del Cyber Monday por el fin de semana largo, ofreciendo suscripciones digitales desde $499 para acceder a contenido exclusivo.
  • La propuesta incluye planes individuales por $499 y combos con Club LA GACETA a $1.999 por nueve meses, sumando beneficios comerciales en Tucumán, sorteos y nuevos boletines.
  • La iniciativa busca fidelizar lectores y ampliar la comunidad de suscriptores del medio tucumano, antes de que las tarifas vuelvan a sus valores regulares tras el período fijado.
Resumen generado con IA

Extendimos el Cyber Monday en LA GACETA y te ofrecemos una promo imperdible para que aproveches el fin de semana largo. Vas a poder acceder al contenido ilimitado y a notas exclusivas de nuestro sitio web por solo $499 mensuales.

Nada mejor que aprovechar estos días de descuento para leer contenido periodístico de calidad. Además de la suscripción individual también podés aprovechar y sumar tu adhesión al Club LA GACETA. Por sólo $1.999 accedés a nuestro contenido y a cientos de descuentos en comercios tucumanos.

Los beneficios de ser suscriptor no terminan en poder acceder a todo el contenido exclusivo. Sumado a eso tenés la posibilidad de participar de sorteos, actividades, beneficios y nuevos newsletters temáticos. También vas a contar con columnas de opinión anticipadas y nuevos formatos digitales para acceder a contenido pensado para vos.

Con el Cyber Monday nuestras tarifas regulares quedan con los siguientes precios de promoción. 1) Acceso Digital Individual $499 x 9 meses, luego tarifa regular 2) Acceso Digital Individual + Club LA GACETA $1.999 x 9 meses, luego tarifa regular.

Hacé click aquí y mirá las opciones de los distintos planes de suscripción.

Contáctate con nosotros y sacate las dudas sobre las suscripciones: podés escribirnos por WhatsApp al +54 9 3814 08-3349 o mandar un mail a suscripcion@lagaceta.com.ar, nosotros contestaremos cualquier duda o inquietud que puedas tener.

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