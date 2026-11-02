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Cyber Monday 2026: dónde encontrar los mejores descuentos en vuelos y pasajes en cuotas

Una guía comparativa con las mejores promociones, descuentos directos y alternativas de financiación de las agencias y aerolíneas para viajar por el país o al exterior durante el Cyber Monday 2026.

El Cyber Monday ofrece paquetes baratos para viajar por la Argentina y fuera del país.
El Cyber Monday ofrece paquetes baratos para viajar por la Argentina y fuera del país. Imagen: RedGol
Por Redacción Sociedad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Aerolíneas y agencias lanzan ofertas y financiación en pasajes del 2 al 4 de noviembre en Argentina, durante el Cyber Monday, para incentivar el turismo local y al exterior.
  • Ante los límites para financiar viajes al exterior, las empresas ofrecen convenios de hasta 12 pagos, descuentos directos y cobros en dólares para evitar recargos impositivos.
  • Las promociones marcarán la pauta de reservas para la temporada de verano, donde la flexibilidad de pagos y el ahorro de percepciones definirán la demanda hacia destinos clave.
Resumen generado con IA

El Cyber Monday es uno de los eventos donde las ganas de volar pueden encontrar oportunidades concretas. Este año, las diferentes aerolíneas así como los servicios de turismo brindan distintas opciones de financiación en el nuevo evento de comercio electrónico que se realizará del 2 al 4 de noviembre. Aunque las alternativas parecen resultar más limitadas que años anteriores, como es el caso de la compra de pasajes en cuotas al extranjero, existen otras herramientas financieras que permiten acceder a ese traslado soñado.

Arrancó el Cyber Monday 2026: cómo saber si un descuento es real y evitar estafas

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En los inicios de noviembre, la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) pone a disposición la posibilidad de conseguir tarifas atractivas en vuelos nacionales e internacionales. Distintos servicios de turismo así como aerolíneas brindan descuentos, cuotas sin interés y hasta reintegros en las compras. Lo fundamental será comparar ofertas y encontrar la que mejor se acomode al presupuesto.

Las alternativas del Cyber Monday para viajar por el país y el exterior

A la hora de definir dónde comprar, las facilidades de pago se convierten en el factor decisivo. En el caso de Aerolíneas Argentinas, la compañía de bandera nacional centró sus herramientas financieras en los trayectos de cabotaje ofreciendo un tope de 6 cuotas sin interés con entidades como Banco Nación, Santander, Galicia, BBVA, Macro, ICBC, Naranja X y Banco Provincia, mientras que para los trayectos internacionales aplica un 10% de descuento directo sobre la tarifa. Por su parte, las agencias de turismo salieron a competir con convenios bancarios más variados para suavizar el costo del ticket.

Entre las agencias virtuales de viajes, Despegar destaca por habilitar un máximo de 6 cuotas sin interés en vuelos internacionales dentro de promociones seleccionadas, alcanzando rebajas de $600.000, además de alianzas bancarias de hasta 12 cuotas sin interés en paquetes, hoteles y autos con Galicia o ICBC/MODO y un 20% OFF a Brasil con ICBC y LATAM. En tanto, Atrápalo se apoya en un abanico de financiación de 3, 6, 9 y hasta 12 pagos mensuales sin interés con tarjetas de crédito de bancos como Supervielle, Banco Ciudad, Banco Provincia, ICBC, Patagonia, Hipotecario, Credicoop, Columbia, Municipal, Bancor, BPN y Banco de Corrientes.

Otras alternativas para contrarrestar la limitación de cuotas al exterior pasan por los portales de pago en moneda extranjera o millas. Sitios como Smiles o Turismocity promueven el pago del resumen de la tarjeta con dólares en cuenta para evitar la percepción del 30% de AFIP, sumado a opciones por transferencia o efectivo con ahorros de hasta el 25%. Asimismo, empresas como DeTurista y Almundo ofrecen paquetes internacionales financiados en 12 cuotas fijas en pesos o 6 mensualidades fijas en dólares, complementando con reintegros de hasta el 20% a través de billeteras virtuales como Yoy o 6 pagos sin interés con Naranja X, Visa y Mastercard.

Río de Janeiro bajo la lupa: precios y ofertas según cada agencia en el Cyber Monday

Para dimensionar el alcance real de las ofertas, Río de Janeiro funciona como el parámetro ideal por ser el destino internacional más codiciado de la temporada estival. En Despegar, volar ida y vuelta por Aerolíneas Argentinas a la ciudad carioca se comercializa en 6 cuotas de $75.290 por tramo, combinando promociones del 20% OFF con LATAM e ICBC en tramos directos o descuentos de hasta $600.000 en paquetes completos con 6 cuotas sin interés.

Por su parte, al buscar pasajes directos en canales de venta alternativos como Smiles, el itinerario ida y vuelta saliendo desde Buenos Aires parte desde los $457.538, mientras que la tarifa saliendo directamente desde San Miguel de Tucumán ronda los $560.700, precio que permite aplicar hasta un 25% de ahorro si se opta por abonar en dólares sin impuestos adicionales.

En el segmento de los paquetes armados con hotelería, los sitios web proponen alternativas diferenciadas. Es posible contratar un itinerario de 5 noches en Río de Janeiro desde USD 477 aplicando cupones de descuento especiales como CYBERBRASIL de $250.000. Mientras tanto, en agencias orientadas a salidas grupales como DeTurista, un combinado de 7 noches entre Río de Janeiro y Búzios cotiza en USD 969, brindando la posibilidad de pagarse en 12 cuotas fijas en pesos de $146.897.

¿Cuál es la plataforma con las mejores ofertas n el Cyber Monday?

La respuesta depende de la prioridad de cada viajero:

  • Si buscás financiación en pesos para el exterior: Agencias como Despegar toman la delantera al habilitar hasta 6 cuotas sin interés en vuelos internacionales y descuentos directos.
  • Si buscás flexibilidad con tu banco: Plataformas como Atrápalo y Aerolíneas Argentinas ofrecen el abanico más amplio de alianzas bancarias (hasta 12 cuotas sin interés en agencias y 6 cuotas sin interés para cabotaje en la aerolínea de bandera).
  • Si tenés dólares en cuenta: Las plataformas con la modalidad de pago directo en dólares o transferencia permiten ahorrar la percepción del 30%, logrando el precio final más bajo en pasajes directos desde Tucumán o Buenos Aires.

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