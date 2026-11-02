Cyber Monday 2026: dónde encontrar los mejores descuentos en vuelos y pasajes en cuotas

Otras alternativas para contrarrestar la limitación de cuotas al exterior pasan por los portales de pago en moneda extranjera o millas. Sitios como Smiles o Turismocity promueven el pago del resumen de la tarjeta con dólares en cuenta para evitar la percepción del 30% de AFIP, sumado a opciones por transferencia o efectivo con ahorros de hasta el 25%. Asimismo, empresas como DeTurista y Almundo ofrecen paquetes internacionales financiados en 12 cuotas fijas en pesos o 6 mensualidades fijas en dólares, complementando con reintegros de hasta el 20% a través de billeteras virtuales como Yoy o 6 pagos sin interés con Naranja X, Visa y Mastercard.