Rusherking contó cómo fue su relación con la China Suárez: "Me quería morir"
Invitado al programa de Mario Pergolini, el cantante recordó cómo vivió la exposición mediática durante su romance con la actriz y reveló qué situaciones lo llevaron a sentirse desbordado por la presencia constante de cámaras y periodistas.
Resumen para apurados
- En el ciclo de Mario Pergolini, Rusherking reveló que sufrió una agobiante exposición mediática durante su romance con la China Suárez porque no toleraba la invasión a su intimidad.
- El músico explicó cómo cronistas apostados frente a su casa alteraron su vida cotidiana tras mudarse de Santiago del Estero, etapa en la que surgió la frase viral "me fui mundial".
- Rusherking confirmó que inició un nuevo noviazgo, pero remarcó que mantendrá un estricto bajo perfil para alejarse definitivamente de los escándalos de la farándula.
Rusherking habló sobre uno de los períodos más intensos de su vida personal y recordó cómo lo afectó la exposición mediática durante su relación con Eugenia “la China” Suárez. Invitado al programa Otro Día Perdido, conducido por Mario Pergolini, el cantante contó que no estaba preparado para la atención de la prensa y reveló situaciones que lo hicieron pasar muy mal.
El artista santiagueño reconoció que, cuando comenzó su romance con la actriz, se encontró de golpe en el centro de la escena mediática. Las cámaras, los micrófonos y las preguntas sobre su intimidad se convirtieron en parte de su rutina, algo que contrastaba con su personalidad tímida y su vida anterior en Santiago del Estero.
Rusherking contó cómo lo afectó la exposición mediática durante su relación con la China Suárez
Durante la entrevista con Pergolini, el músico recordó que nunca imaginó que su relación sentimental lo llevaría a protagonizar tantas noticias y rumores sobre su vida privada. “¡Qué mier... cuando se te viene todo ese mundo encima!”, expresó al describir lo que sintió cuando comenzó a recibir una atención mediática que no había buscado.
Rusherking explicó que su llegada a Buenos Aires había sido muy diferente de la realidad que encontró después de comenzar su relación con la actriz. “Imagínense que yo soy de Santiago del Estero, recontra tímido. Llegué acá y me empezaron a pasar cosas y de repente, en esa relación... me pasaron cosas que no me esperaba”, relató.
El cantante también aclaró que las versiones falsas sobre su vida no eran lo que más le preocupaba. Su mayor malestar aparecía cuando intentaba hacer actividades cotidianas y se encontraba rodeado de cronistas.
“Salía en pantuflas”: el recuerdo de Rusherking sobre el acoso de los periodistas
Uno de los momentos más incómodos que recordó el artista tenía que ver con la presencia constante de los programas de espectáculos frente a su casa. Según contó, no podía salir con tranquilidad sin encontrarse con cámaras y periodistas que buscaban declaraciones sobre su relación sentimental.
“Yo puedo bancar, por ahí, que digan una mentira, lo que quieras. El problema era que vos salías de tu casa, yo salía en pantuflas, y tenía al reportero, al pelado con la cámara acá y el otro acá con el micrófono, y me quería morir”, recordó.
También cuestionó algunas de las preguntas que recibía de los cronistas y sostuvo que, en ocasiones, buscaban provocar respuestas que luego podían convertirse en nuevos titulares. “Los que son malos te preguntan la mayor pavada del mundo para que vos respondas la mayor pavada del mundo también”, señaló.
El origen de la frase “Me fui mundial” y cómo se convirtió en un fenómeno viral
En medio de aquella exposición, Rusherking protagonizó uno de los momentos que más repercusión tuvo en las redes sociales. Durante un encuentro con la prensa, un periodista le consultó sobre su vida sentimental y el cantante respondió con una frase que rápidamente se volvió viral. “Prefiero mantener mi vida privada oculta, soy un caballero, pero me fui mundial”, había dicho.
La expresión comenzó a circular en redes sociales, donde usuarios y marcas la utilizaron para crear memes, publicaciones y contenidos humorísticos. El músico recordó entre risas el alcance que tuvo aquella respuesta: “Me etiquetaban en historias con el nombre, el nuevo alfajor ‘me fui mundial’, la nueva doble hamburguesa ‘me fui mundial’. La empezaron a usar mucho”.
Rusherking confirmó que está en pareja y habló de su presente sentimental
Durante la misma conversación con Mario Pergolini, el cantante también se refirió brevemente a su situación sentimental actual. Rusherking confirmó que está en pareja y contó que comparte conversaciones sobre chismes con su novia, aunque dejó en claro que no tiene intenciones de volver a exponer su intimidad públicamente. “Estoy muy relajado del quilombo, no quiero más quilombo. Ya está”, afirmó.
De esta manera, el artista dejó en claro que prefiere mantener un perfil más reservado y tomar distancia de la exposición mediática que marcó una etapa de su vida, cuando su relación con la China Suárez lo convirtió en uno de los protagonistas habituales de los programas de espectáculos.