De simulador de fútbol para jugar, a un juego de azar similar al casino

Cada vez que un jugador abre un sobre de cartas virtuales con "FC Points", el cerebro dispara dopamina ante la incertidumbre del contenido. Si el resultado es desfavorable, la caída brusca de ese neurotransmisor genera insatisfacción. Al comprar un sobre, el usuario gasta dinero real (o monedas del juego) sin saber qué va a recibir. Las probabilidades de conseguir un jugador estrella (como Lionel Messi, Kylian Mbappé o cartas especiales) suelen ser inferiores al 1%. Esto activa la dopamina de la misma manera que una máquina tragamonedas.