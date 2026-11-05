Liga Tucumana: cuatro equipos buscan los dos ascensos a Primera A

El sueño del ascenso está a solamente 90 minutos. Este fin de semana, el Torneo Anual de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol entrará en su etapa decisiva con la disputa de las semifinales, que definirán a los dos equipos que jugarán la próxima temporada en Primera A. El Rejunte FC, Sacachispas, Eudoro Avellaneda y La Florida serán los protagonistas de una definición que promete emociones y una enorme expectativa.