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Liga Tucumana: cuatro equipos buscan los dos ascensos a Primera A

El Rejunte FC, Sacachispas, Eudoro Avellaneda y La Florida disputarán este fin de semana los encuentros decisivos de la Primera B. Los ganadores conseguirán un lugar en la máxima categoría del fútbol liguista.

Sacachispas, de Trancas.
Sacachispas, de Trancas.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este fin de semana en Tucumán, cuatro clubes disputan las semifinales de la Primera B liguista para definir los dos ascensos a Primera A de la próxima temporada.
  • El Rejunte, Sacachispas, Eudoro Avellaneda y La Florida llegaron tras superar cuartos de final. Los cruces serán a partido único y se definirán por penales si hay empate.
  • Los dos ganadores asegurarán su lugar en la máxima categoría del fútbol tucumano, lo que permitirá a históricos como La Florida volver a la élite de la liga provincial.
Resumen generado con IA

El sueño del ascenso está a solamente 90 minutos. Este fin de semana, el Torneo Anual de la Primera B de la Liga Tucumana de Fútbol entrará en su etapa decisiva con la disputa de las semifinales, que definirán a los dos equipos que jugarán la próxima temporada en Primera A. El Rejunte FC, Sacachispas, Eudoro Avellaneda y La Florida serán los protagonistas de una definición que promete emociones y una enorme expectativa.

Los cuatro conjuntos llegan después de superar unos cuartos de final que dejaron goleadas, resultados ajustados y clasificaciones agónicas. Ahora, con el margen de error reducido al mínimo, buscarán dar el último paso hacia el principal objetivo de la temporada.

El Rejunte FC y Sacachispas abrirán las semifinales

El primer encuentro se disputará el sábado, desde las 16, en cancha de Almirante Brown. Allí, El Rejunte FC de Los Ralos enfrentará a Sacachispas de Trancas en busca del primer ascenso.

El Rejunte llega fortalecido después de protagonizar la goleada más contundente de los cuartos de final. Superó por 6-2 a Unión del Valle y dejó en evidencia su potencial ofensivo, una de sus principales armas para afrontar esta instancia.

Del otro lado estará Sacachispas, que consiguió una de las sorpresas de la ronda anterior. El conjunto trancense derrotó por 1-0 a Alianza Deportiva y demostró que tiene argumentos para competir ante rivales exigentes. Ahora intentará prolongar su buen momento y conseguir el salto de categoría.

La Florida y Eudoro Avellaneda definirán el segundo ascenso

La otra semifinal se jugará el domingo, en cancha de San Antonio, con La Florida y Eudoro Avellaneda como protagonistas.

El conjunto de Los Ralos consiguió su clasificación después de vencer por 4-2 a Fundación Mapa, mientras que La Florida eliminó por 1-0 a Deportivo Trancas gracias a un triunfo conseguido sobre el final del encuentro.

Para La Florida, que supo consagrarse campeón del Torneo Anual, el partido representa la posibilidad de recuperar su lugar en la máxima categoría. Eudoro Avellaneda, por su parte, buscará coronar una campaña que lo depositó entre los cuatro mejores de la competencia.

El reglamento establece que, si alguno de los encuentros termina empatado durante los 90 minutos, el ascenso se definirá mediante tiros desde el punto del penal, sin tiempo suplementario.

Los Ralos tendrá dos representantes en esta instancia, mientras que Trancas y La Florida también buscarán celebrar. Cuatro equipos mantienen viva la ilusión, pero solamente dos conseguirán el ansiado ascenso a Primera A.

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