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Rosario Central pierde a Ángel Di María para la última fecha del Clausura: por qué no jugará ante Estudiantes de Río Cuarto

El “Fideo” arrastra una molestia en el pubis y Jorge Almirón decidió preservarlo para los playoffs. El “Canalla” buscará quedarse con el primer puesto de la tabla anual en una definición que también involucra a Boca y Argentinos Juniors.

Di María, delantero de Rosario Central.
Di María, delantero de Rosario Central.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Ángel Di María no jugará este sábado para Rosario Central ante Estudiantes (RC) en el Gigante de Arroyito por una molestia en el pubis que lo margina de la fecha final.
  • El delantero sintió la dolencia ante Sarmiento y fue preservado en la fecha FIFA. El DT Jorge Almirón optó por no arriesgarlo para asegurar su presencia en los playoffs.
  • Pese a disputar el liderazgo de la tabla anual con Boca y Argentinos Juniors, Central prioriza recuperar a su figura para encarar la fase eliminatoria del torneo.
Resumen generado con IA

Rosario Central afrontará la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 sin su máxima figura. Ángel Di María quedó descartado para el encuentro del sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito, debido a una molestia en el pubis. Aunque el futbolista integrará simbólicamente la lista de concentrados, el entrenador Jorge Almirón decidió no arriesgarlo para que pueda recuperarse de cara a los playoffs.

La preocupación comenzó durante la victoria por 2-1 frente a Sarmiento, en Junín. A los 13 minutos del segundo tiempo, el campeón del mundo pidió el cambio después de sentir una molestia física que le impidió continuar con normalidad.

“El pubis me empezó a molestar del lado izquierdo. Terminé muerto. Voy a ir viendo cómo estoy para mejorar y, así, poder estar”, explicó Di María en declaraciones a Radio Boing.

Desde entonces, el delantero trabajó de manera diferenciada y aprovechó el receso por la doble fecha FIFA para avanzar en su recuperación. Sin embargo, el cuerpo técnico considera que lo más conveniente es evitar una exigencia innecesaria antes de los cruces eliminatorios.

Rosario Central busca ganar la tabla anual sin Di María

La ausencia del “Fideo” se produce en un momento decisivo para Rosario Central. El equipo rosarino llega a la última jornada con posibilidades de finalizar en lo más alto de la tabla anual, una disputa en la que también participan Boca Juniors y Argentinos Juniors.

Los tres equipos jugarán el sábado desde las 17.30, por lo que la definición se desarrollará de manera simultánea.

Aunque el encuentro tiene una importancia considerable para las aspiraciones del “Canalla”, Almirón priorizó la recuperación de Di María. La intención es que el atacante pueda llegar en óptimas condiciones físicas al comienzo de los playoffs, cuando el margen de error será todavía menor.

El posible equipo de Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto

Sin su principal referente ofensivo, Almirón ensayó una formación con modificaciones para recibir al conjunto cordobés.

El probable equipo estaría integrado por Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sandez; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez, Julián Fernández y Jaminton Campaz; Enzo Copetti.

De esta manera, Rosario Central buscará cerrar la fase regular con una victoria que le permita sostener sus aspiraciones en la tabla anual. Mientras tanto, Di María continuará con su recuperación, con el objetivo de volver a ser protagonista cuando comiencen los encuentros decisivos del campeonato.

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