Rosario Central pierde a Ángel Di María para la última fecha del Clausura: por qué no jugará ante Estudiantes de Río Cuarto

Rosario Central afrontará la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2026 sin su máxima figura. Ángel Di María quedó descartado para el encuentro del sábado frente a Estudiantes de Río Cuarto, desde las 17.30 en el Gigante de Arroyito, debido a una molestia en el pubis. Aunque el futbolista integrará simbólicamente la lista de concentrados, el entrenador Jorge Almirón decidió no arriesgarlo para que pueda recuperarse de cara a los playoffs.