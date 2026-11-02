Marta Fort contó cuánto dinero llegó a gastar en un mes y dejó a todos sin palabras

La declaración no tardó en generar repercusiones en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con bromas y comentarios sobre la cifra. “Con eso vivo tres vidas”, “Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla”, “Yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100.000 dólares” y “Cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunas de las respuestas que más se repitieron.