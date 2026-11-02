Marta Fort contó cuánto dinero llegó a gastar en un mes y dejó a todos sin palabras

Resumen para apurados
- Marta Fort reveló en el programa de streaming Blender que llegó a gastar 100.000 dólares en un solo mes por consumos personales, calificándolo como un despilfarro extraordinario.
- En diálogo con el influencer Mernuel, la heredera de Ricardo Fort aclaró que esa cifra correspondió exclusivamente a gastos generales y no a bienes de gran valor como autos.
- La confesión desató una ola de reacciones en redes sociales y reafirma la atención mediática sobre el estilo de vida y las finanzas de los herederos del recordado empresario.
Marta Fort sorprendió al revelar que llegó a gastar U$S 100.000 en un solo mes. La hija del empresario Ricardo Fort reconoció que se trató de un desembolso extraordinario y lo definió como un verdadero despilfarro.
La confesión ocurrió durante una emisión de Fort Night Show, el ciclo de Blender, en una charla con el influencer Mernuel. Allí, la joven habló sobre sus hábitos de consumo y terminó contando cuál fue la cifra más alta que llegó a gastar en 30 días.
Al principio, intentó esquivar la pregunta. “Es fuerte. Es muy fuerte, es un muy grande número”, respondió. Sin embargo, ante la insistencia de su compañero, finalmente reveló el monto: “Seis cifras. 100.000 dólares”.
Mernuel consideró que la cifra podría haber sido todavía mayor y puso en duda su respuesta. “De hecho, no te creo. Para mí es más”, lanzó.
Entonces, Marta hizo una aclaración: “No, 100.000 dólares, pero en gastos... No cuento el día que me compro un auto... Yo hablo de gastos generales. Solo de pel... así de despilfarro”.
La explicación sorprendió todavía más a su compañero, que reconoció: “Ah, ok, entonces es muchísimo”.
La declaración no tardó en generar repercusiones en las redes sociales, donde los usuarios reaccionaron con bromas y comentarios sobre la cifra. “Con eso vivo tres vidas”, “Como dijo el padre, la guita está para disfrutarla”, “Yo no sé si en toda mi vida entera llego a ver 100.000 dólares” y “Cómo me gustaría que despilfarre en pagar mis cuentas” fueron algunas de las respuestas que más se repitieron.
Marta Fort habló de Nazareno Casero y lo calificó de “picaflor”
En otra conversación vinculada con su participación en MasterChef Celebrity (Telefe), Marta también sorprendió al contar que Nazareno Casero intentó acercarse a ella durante las grabaciones del programa.
El tema surgió en una charla con Wanda Nara, quien también reveló que había recibido un gesto de seducción por parte del actor. La hija de Ricardo Fort no se guardó detalles sobre los mensajes que intercambió con su compañero y lo definió como un “picaflor”.
Incluso aseguró que todavía conserva las conversaciones y dejó una advertencia por si Casero llegaba a negar sus acercamientos.
Todo comenzó cuando Wanda quiso conocer qué había sucedido entre ambos. “Me acaba de contar Betular que entre tu compañero y vos hubo un tiroteo. Pero no entendemos la palabra ‘tiroteo’. Entonces le dije, ‘le voy a preguntar a mi amiga Martita, que no me va a mentir a mí’”, contó la conductora.
Marta describió al actor como un “picaflor”, a lo que Wanda respondió con una revelación propia: “A mí también me tiroteó”.
Sorprendida, Fort quiso saber si también la había invitado a salir. “No, a tanto no se atrevió, pero me regaló una flor”, contestó Wanda, quien dejó al descubierto otro gesto de Casero.
La reacción de Marta fue inmediata y, entre risas, lanzó: “¡Terrible! Nazareno, entonces, como que no le hace asco a nada”.