La inundación que hizo flotar cientos de ataúdes entre las casas y conmocionó a Estados Unidos

Resumen para apurados
- En julio de 1994, la tormenta tropical Alberto inundó Albany, Georgia (EE. UU.), y desbordó ríos que hicieron flotar 438 ataúdes fuera de los cementerios.
- La saturación del suelo en Oakview y Riverside arrancó féretros y bóvedas, dispersando restos que exigieron meses de complejos operativos forenses de rescate.
- El desastre dejó 95 cuerpos sin identificar y marcó una inédita crisis sanitaria y emocional para los deudos, quienes no pudieron recuperar a sus familiares.
En julio de 1994, una inundación provocada por una tormenta tropical en Estados Unidos dejó imágenes difíciles de olvidar. En medio de calles anegadas, viviendas cubiertas por el agua y árboles rodeados por la corriente, cientos de ataúdes comenzaron a salir de sus sepulturas y aparecieron flotando fuera de los cementerios. Lo que comenzó como un desastre meteorológico terminó convirtiéndose también en una emergencia funeraria y forense.
El episodio ocurrió en Albany, una ciudad del estado de Georgia, donde las intensas lluvias de la tormenta tropical Alberto provocaron el desbordamiento de varios ríos. El avance del agua afectó barrios enteros, obligó a miles de personas a abandonar sus casas y alcanzó los cementerios locales. Allí, la fuerza de la inundación provocó el desplazamiento de cientos de féretros y alteró sepulturas que llevaban años bajo tierra.
La tormenta tropical Alberto y la inundación que afectó a los cementerios
La emergencia se desencadenó cuando las precipitaciones asociadas a la tormenta tropical Alberto hicieron que varios cursos de agua se desbordaran. La acumulación de agua avanzó sobre distintas zonas de Albany, cubrió caminos y calles y dejó numerosas viviendas bajo el agua.
La inundación también llegó a los cementerios Oakview y Riverside. La tierra, completamente saturada, perdió estabilidad y la presión del agua desplazó ataúdes que permanecían enterrados o resguardados en bóvedas.
Algunos féretros fueron arrastrados por la corriente y aparecieron lejos de sus sepulturas originales. Otros quedaron atrapados entre árboles, cercas y vegetación, en medio de un paisaje dominado por las viviendas anegadas.
La situación obligó a los equipos de emergencia y a las autoridades locales a afrontar un problema que iba mucho más allá de los daños materiales ocasionados por la tormenta.
El desplazamiento de 438 ataúdes y una compleja tarea de identificación
En los cementerios Oakview y Riverside, las autoridades documentaron el desplazamiento de 438 ataúdes. Sin embargo, recuperar las cajas funerarias no significaba necesariamente poder devolver cada resto humano a su sepultura original.
La fuerza del agua había provocado que algunos restos quedaran separados de sus ataúdes y que otros aparecieran en lugares difíciles de vincular con un registro funerario específico.
A partir de ese momento comenzó un trabajo de identificación que se extendió durante meses. Especialistas forenses, autoridades locales y trabajadores de los cementerios intentaron reconstruir la procedencia de los restos recuperados y relacionarlos con los registros existentes.
Pese a los esfuerzos, 95 conjuntos de restos humanos quedaron sin identificar. La dimensión del problema convirtió a la emergencia en un desafío que involucró tanto a los equipos técnicos como a las familias de las personas enterradas en esos lugares.
Las familias que tuvieron que buscar nuevamente los restos de sus seres queridos
Mientras miles de habitantes de Albany intentaban recuperar sus viviendas y pertenencias después de la inundación, otras familias debieron afrontar una situación especialmente dolorosa: averiguar dónde habían terminado los restos de sus seres queridos.
La destrucción de las sepulturas y la dispersión provocada por la corriente alteraron un espacio que, hasta entonces, representaba un lugar de descanso e identificación familiar.
Las fotografías de aquellos días mostraron la magnitud del desastre: calles convertidas en ríos, casas rodeadas por el agua y ataúdes que habían sido desplazados de los cementerios.
Cuando las aguas retrocedieron, comenzaron a dimensionarse las consecuencias de la tormenta. Para algunas familias, sin embargo, la emergencia no terminó con el descenso del nivel de los ríos. La recuperación de los restos y la posibilidad de identificarlos se transformaron en una búsqueda que continuó mucho después de que la inundación dejara de ocupar las calles de Albany.