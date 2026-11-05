La inundación que hizo flotar cientos de ataúdes entre las casas y conmocionó a Estados Unidos

En julio de 1994, una inundación provocada por una tormenta tropical en Estados Unidos dejó imágenes difíciles de olvidar. En medio de calles anegadas, viviendas cubiertas por el agua y árboles rodeados por la corriente, cientos de ataúdes comenzaron a salir de sus sepulturas y aparecieron flotando fuera de los cementerios. Lo que comenzó como un desastre meteorológico terminó convirtiéndose también en una emergencia funeraria y forense.