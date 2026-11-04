Se estrelló un helicóptero en la costa de Miami: hay un muerto y dos heridos

Resumen para apurados
- Un helicóptero que realizaba un vuelo fotográfico se estrelló este miércoles en la bahía de Biscayne, Miami, dejando un muerto y dos heridos por causas bajo investigación.
- La aeronave Robinson R44 II quedó volcada en el agua tras caer cerca del Parque Bill Baggs. Agentes costeros y bomberos rescataron a los sobrevivientes para hospitalizarlos.
- La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y agencias locales mantienen una zona de seguridad mientras peritan los restos para esclarecer las fallas del siniestro.
Un helicóptero se estrelló este miércoles en las aguas de la bahía de Biscayne, frente a la costa de Miami, en el estado de Florida, y provocó la muerte de una persona y heridas a otras dos. El accidente ocurrió por motivos que todavía se encuentran bajo investigación.
Según informó la Policía del condado de Miami-Dade, el siniestro se produjo a las 11.26 hora local (13.26 de Argentina), en las inmediaciones del Parque Estatal Bill Baggs.
“Los bomberos de Key Biscayne acudieron al lugar como parte de una respuesta de emergencia coordinada. Tres personas estuvieron involucradas en el incidente, y el personal de emergencia colaboró para brindar asistencia. La investigación continúa en curso”, indicó la fuerza policial a través de X.
Posteriormente, la Guardia Costera confirmó el fallecimiento de uno de los tres ocupantes, mientras que los otros dos fueron trasladados a un centro de traumatología local, según consignó la agencia Associated Press (AP).
La aeronave era un helicóptero Robinson R44 II que, de acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), realizaba un vuelo de fotografía al momento del accidente.
Las imágenes que trascendieron del operativo muestran al aparato sobre el agua, dado vuelta y entre dos flotadores amarillos que las fuerzas de rescate colocaron como referencia. En ese sector se concentra la investigación para determinar qué provocó la caída.
Cómo fue el operativo de rescate en la bahía de Biscayne
La división de Operaciones Aéreas y Marítimas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP AMO, por sus siglas en inglés) informó que sus agentes intervinieron cerca de las 11.20, después de recibir un reporte del accidente en la bahía de Biscayne y escuchar una llamada de socorro realizada por un particular.
“Dos tripulaciones de Embarcaciones Interceptoras Costeras de Operaciones Aéreas y Marinas de la CBP que operaban cerca llegaron como los primeros respondedores de aplicación de la ley en el lugar y recuperaron a dos individuos del agua”, detalló el organismo.
Con el apoyo de los bomberos, ambas personas fueron trasladadas hasta un muelle cercano para recibir atención médica de emergencia. Uno de los pacientes fue llevado en ambulancia, mientras que el otro debió ser evacuado a bordo de un helicóptero.
Por separado, el piloto fue trasladado por una embarcación de la Oficina del Sheriff de Miami-Dade mientras se desarrollaban las tareas de salvamento.
Finalmente, la CBP AMO informó que las agencias que participaron del operativo establecieron una zona de seguridad alrededor del lugar del accidente. Las autoridades continúan con las actuaciones para esclarecer las circunstancias en las que cayó el helicóptero.