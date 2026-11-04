Dejó a su perra en la peluquería, la sedaron para bañarla y murió: deberán pagarle $17 millones

La muerte de Juanita, una bulldog francés de siete años que fue llevada a una veterinaria para recibir un baño y un servicio de peluquería, terminó con una condena judicial de más de $17 millones. En un fallo considerado un antecedente para futuros reclamos por la atención de animales domésticos, la Justicia de Mar del Plata responsabilizó a la empresa y a las personas a cargo del establecimiento por el fallecimiento de la mascota.