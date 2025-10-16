A 29 años del suicidio: qué decían las cartas que Leonardo Simons dejó antes de morir

El 15 de octubre de 1996, hace exactamente 29 años, el país amanecía con una noticia devastadora: Leonardo Simons, uno de los animadores más populares de la televisión argentina, se había quitado la vida. Conocido por conducir programas emblemáticos como Sábados de la bondad y Finalísima, Simons se arrojó desde el piso 13 de un edificio de la Avenida Córdoba, dejando tres cartas de despedida que revelaban una profunda vergüenza por un escándalo judicial que involucraba a su hermano, el juez Carlos Wowe.