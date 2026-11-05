La SIDE recibió 40.000 postulaciones en un día

Resumen para apurados
- La SIDE recibió más de 40.000 postulaciones en 24 horas en Argentina tras abrir el 3 de noviembre su primera convocatoria pública para sumar agentes de inteligencia.
- La búsqueda se lanzó con afiches callejeros y exige secundario completo, sin precisar sueldos ni vacantes, en un contexto de caída del PBI y desempleo oficial del 7,9%.
- La masiva respuesta visibiliza la urgencia laboral en el país y reaviva el debate sobre el deterioro del empleo frente al discurso oficial de estabilidad económica.
La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) aseguró que recibió más de 40.000 solicitudes en apenas 24 horas para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La convocatoria, lanzada el martes 3 de noviembre, es la primera de carácter público en la historia del organismo y se produjo en un contexto de deterioro de los indicadores laborales. “Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real”, señaló la SIDE en un comunicado.
Cómo es la convocatoria de la SIDE para incorporar agentes
La campaña se difundió mediante afiches con una estética similar a la del clásico póster del Tío Sam y el lema “Buscamos a los mejores”. Los carteles fueron colocados en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, incluso cerca de universidades.
Pueden postularse ciudadanos argentinos con estudios secundarios completos. La inscripción estará abierta hasta el 30 de noviembre y el proceso de selección contempla una preselección de perfiles, un examen de conocimientos generales, evaluaciones escritas, físicas y psicológicas, una entrevista personal y un curso en la Escuela Nacional de Inteligencia.
La SIDE no precisó cuántas vacantes busca cubrir ni cuánto cobrarán los futuros agentes. Además, el nuevo estatuto del organismo no garantiza que quienes aprueben el curso obtengan un puesto y mantiene abiertas otras vías de ingreso por fuera del concurso público.
La convocatoria también fue difundida en X por el asesor presidencial Santiago Caputo, quien mantiene influencia sobre el área de inteligencia. El titular de la SIDE, Cristian Auguadra, es un contador vinculado desde hace años a la familia del funcionario.
Desempleo e informalidad: los números que contradicen el discurso del Gobierno
El anuncio de la SIDE se conoció mientras el presidente Javier Milei sostiene que el mercado laboral no registra un deterioro. El 20 de agosto, durante el cierre del foro del Council of the Americas, en el Hotel Alvear, afirmó ante empresarios: “No aumentó el desempleo. Tampoco cayeron los salarios”.
En esa oportunidad, el mandatario aseguró que el empleo privado formal se mantenía estable y relativizó el cierre de empresas: “Así como aparecen empresas, desaparecen, es un fenómeno natural”.
Sin embargo, los datos del INDEC mostraron que la desocupación llegó al 7,9% en el segundo trimestre de 2026. La tasa aumentó 0,1 puntos porcentuales respecto del primer trimestre y 0,3 puntos frente al mismo período de 2025. En los 31 aglomerados urbanos relevados por el organismo había 1.164.000 personas desocupadas, unas 19.000 más que en el trimestre anterior. Proyectada al total de la población, la cifra supera los 1,7 millones.
La informalidad laboral también alcanzó el 45%, con unos 6,1 millones de trabajadores en esa condición. El indicador subió 0,8 puntos en un trimestre y 1,8 puntos en un año.
Otro dato refleja las dificultades del mercado de trabajo: entre abril y junio, casi 2,5 millones de personas que ya tenían empleo buscaban otro. Ese grupo representó el 16,9% de la población ocupada.
La actividad económica también muestra señales de retroceso
Pese a los indicadores, Milei relativizó el aumento del desempleo y lo atribuyó a un “reacomodamiento de recursos”. También aseguró que su gestión creó más de 500.000 puestos de trabajo, una cifra que no fue verificada.
A fines de septiembre, el Presidente rechazó que la economía estuviera en recesión y sostuvo que los indicadores estaban “arrojando cualquier cosa”. Sin embargo, distintos relevamientos privados advirtieron sobre la posibilidad de una recesión técnica, en contraste con la proyección de crecimiento del 5% incluida en el Presupuesto 2026.
Según el INDEC, el Producto Bruto Interno (PBI) cayó un 0,6% en el segundo trimestre frente al primero, con retrocesos en la industria manufacturera y el consumo privado. En julio, la actividad económica se contrajo un 2,9% respecto de junio, la mayor caída mensual en seis años.
En ese escenario, las 40.000 postulaciones que la SIDE afirma haber recibido en un día se suman al debate sobre el empleo, los salarios y las oportunidades laborales en la Argentina.