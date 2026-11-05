La SIDE recibió 40.000 postulaciones en un día

La Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) aseguró que recibió más de 40.000 solicitudes en apenas 24 horas para ingresar al Cuerpo de Inteligencia de la Nación. La convocatoria, lanzada el martes 3 de noviembre, es la primera de carácter público en la historia del organismo y se produjo en un contexto de deterioro de los indicadores laborales. “Advertimos que es mucho trabajo, que no hay horarios, que la exigencia es extrema y que el riesgo es real”, señaló la SIDE en un comunicado.