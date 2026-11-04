Cuánto gana un agente de la SIDE en la era Milei: buscan nuevos espías y crece el presupuesto

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lanzó una campaña para incorporar nuevos agentes en medio del ajuste del empleo público impulsado por el gobierno de Javier Milei. La convocatoria, difundida mediante carteles en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, coincide con los planes del organismo de ampliar su estructura y genera interrogantes sobre cuánto cobra actualmente un espía en la Argentina.