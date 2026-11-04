Cuánto gana un agente de la SIDE en la era Milei: buscan nuevos espías y crece el presupuesto

Resumen para apurados
- La SIDE lanzó en Buenos Aires una campaña para reclutar agentes con el fin de ampliar su estructura, en medio del ajuste estatal impulsado por el gobierno de Milei.
- El organismo, con unos 1.000 agentes y un gasto medio de $5,8 millones por empleado, multiplicó sus partidas presupuestarias desde 2024 mediante sucesivos decretos.
- El proyecto oficial para 2027 prevé $181.472 millones para la SIDE, consolidando el crecimiento de los recursos de inteligencia frente al achique de otras áreas públicas.
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) lanzó una campaña para incorporar nuevos agentes en medio del ajuste del empleo público impulsado por el gobierno de Javier Milei. La convocatoria, difundida mediante carteles en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, coincide con los planes del organismo de ampliar su estructura y genera interrogantes sobre cuánto cobra actualmente un espía en la Argentina.
Según información publicada por Clarín, en la SIDE esperaban que al menos 400 trabajadores se sumaran al programa de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno. Sin embargo, de acuerdo con datos difundidos por Página 12, el organismo contaría actualmente con alrededor de 1.000 agentes.
Cuánto gana un agente de la SIDE en 2026
No existen datos oficiales y públicos sobre los salarios individuales del personal de inteligencia ni sobre la cantidad exacta de trabajadores que integran el organismo. Sin embargo, algunas estimaciones permiten aproximarse al gasto promedio por empleado.
Según información publicada por Perfil, la SIDE destina $78.152 millones al gasto en personal durante 2026. A fines de julio, ya había ejecutado alrededor de $40.623 millones de esa partida.
A partir de esos números y tomando como referencia la estimación de unos 1.000 agentes difundida por Página 12, se calcula que el gasto mensual promedio por trabajador rondaría los $5,8 millones.
La cifra debe interpretarse como una estimación del gasto promedio en personal y no como un salario confirmado para cada agente. Tampoco existe información pública que permita conocer las diferencias entre las remuneraciones según los cargos y las funciones dentro de la estructura de inteligencia.
Cómo creció el presupuesto de la SIDE durante el gobierno de Milei
El presupuesto de la Secretaría de Inteligencia también registró sucesivas modificaciones desde el inicio de la actual gestión nacional.
A comienzos de 2024, el organismo tenía asignados $15.557 millones, correspondientes a la prórroga del presupuesto de 2023. Posteriormente, esa cifra se actualizó a $36.741 millones.
Ese mismo año, mediante el DNU 656/2024, el Poder Ejecutivo intentó incorporar otros $100.000 millones para gastos reservados. La iniciativa fue rechazada por ambas cámaras del Congreso entre agosto y septiembre.
En diciembre de 2024, otro decreto dispuso una reducción de $97.186 millones en servicios no personales, mientras aumentaron las partidas destinadas a personal y bienes de consumo. El presupuesto de la SIDE cerró ese período en torno a los $48.000 millones.
Durante 2025, el organismo recibió tres ampliaciones presupuestarias: una de $7.366 millones, otra de $25.250 millones y una tercera, en diciembre, de $26.118 millones. De esta manera, los recursos asignados alcanzaron aproximadamente los $107.000 millones.
Para 2026, el presupuesto inicial previsto era de $97.135 millones. Sin embargo, en julio, mediante el DNU 594/2026, el Gobierno elevó esa partida a unos $146.000 millones.
Qué presupuesto tendrá la SIDE en 2027
La expansión de los recursos también aparece en las previsiones para el próximo año. El proyecto de Presupuesto 2027 presentado por La Libertad Avanza contempla una partida de $181.472 millones para la Secretaría de Inteligencia.
Así, mientras el Gobierno sostiene una política de reducción del empleo estatal en distintas áreas de la administración pública, la SIDE impulsa una convocatoria para sumar personal y proyecta un incremento de sus recursos presupuestarios.
La combinación entre nuevas incorporaciones, retiros voluntarios y mayores partidas abre interrogantes sobre la dimensión que tendrá el organismo durante los próximos años.