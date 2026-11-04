Caso Loan: el resultado de una pericia sorprendió a todos durante el juicio

Resumen para apurados
- Una perito confirmó este miércoles en Corrientes que hallaron olor de Loan Peña en autos de los acusados Caillava y Pérez, en el juicio por la sustracción del menor.
- El estudio odorológico se realizó en junio de 2024 con canes adiestrados sobre una Ford Ranger y un Ford Ka secuestrados, arrojando más del 92% de confiabilidad.
- El peritaje fortalece la acusación fiscal contra el matrimonio imputado, mientras continúa el proceso judicial y la búsqueda para determinar el paradero del menor.
Una pericia odorológica incorporó un elemento clave al juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña: una especialista confirmó que las muestras recolectadas en dos vehículos de los imputados María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez presentan correspondencia con el olor del niño de cinco años, desaparecido desde el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.
La declaración se realizó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes. La perito Marilú Vásquez, subcomisario de la Policía de Salta, explicó que el estudio tiene más de un 92% de confiabilidad y que los resultados fueron positivos en una camioneta Ford Ranger y un Ford Ka pertenecientes a los acusados.
El procedimiento se había realizado el 21 de junio de 2024, ocho días después de la desaparición, en una escuela de la localidad. Para obtener las muestras de referencia se extrajo el olor de dos prendas de Loan y de otras cuatro de niños de edades similares. El procedimiento se realizó mediante gasas esterilizadas y papel de aluminio, y las muestras fueron conservadas en frascos.
En los análisis intervinieron dos perras Golden Retriever, Kala y Dina, junto con Arandú, un can de la Policía de Corrientes. Según explicó Vásquez, los animales realizaron marcaciones positivas en los dos vehículos de Caillava y Pérez.
En cambio, el resultado fue negativo en un tercer automóvil, un Volkswagen Voyage.
Qué reveló la pericia odorológica en los vehículos
Durante su exposición, la especialista explicó que cada persona desprende unas 667 células epiteliales por segundo. También precisó que, aunque el olor humano permanece alrededor de 36 horas al aire libre, puede conservarse durante mucho más tiempo dentro de un vehículo cerrado.
Vásquez entregó al tribunal la totalidad de las filmaciones realizadas durante el procedimiento. Los jueces Eduardo Belforte, Fermín Ceroleni y Simón Bracco autorizaron su incorporación al expediente, pese a la oposición de las defensas técnicas de los imputados.
La perito también aclaró los alcances de los resultados: las pruebas permiten establecer una correspondencia entre el olor recogido en los automóviles y las muestras obtenidas de las prendas del niño, pero no determinar si Loan estuvo sentado, parado o en qué circunstancias se habría encontrado dentro de los vehículos.
La declaración se produjo en el marco del juicio por la presunta sustracción y ocultamiento del menor. Los vehículos habían sido secuestrados el 19 de junio de 2024, dos días antes de la realización de la pericia. El análisis odorológico constituye uno de los elementos técnicos más relevantes de la acusación contra Caillava y Pérez.
El otro expediente por el caso Loan
En paralelo, avanza otro tramo de la investigación relacionado con el presunto entorpecimiento de la causa. En ese expediente hay diez personas imputadas por delitos como usurpación de títulos y privación ilegítima de la libertad, entre otros.
Los acusados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.
Loan tenía cinco años cuando fue visto por última vez, el 13 de junio de 2024, durante un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal.
Más de dos años después, el niño continúa desaparecido y el juicio oral se desarrolla en Corrientes, en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional.
La audiencia de este miércoles estuvo centrada en la incorporación de pruebas técnicas. Los testimonios de especialistas y efectivos policiales buscan reconstruir las tareas de búsqueda, los procedimientos y los análisis realizados durante los primeros días de la investigación.
Mientras avanza el debate judicial, la familia y la comunidad continúan esperando respuestas sobre el paradero del menor.