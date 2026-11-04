Caso Loan: el resultado de una pericia sorprendió a todos durante el juicio

El procedimiento se había realizado el 21 de junio de 2024, ocho días después de la desaparición, en una escuela de la localidad. Para obtener las muestras de referencia se extrajo el olor de dos prendas de Loan y de otras cuatro de niños de edades similares. El procedimiento se realizó mediante gasas esterilizadas y papel de aluminio, y las muestras fueron conservadas en frascos.