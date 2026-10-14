Caso Loan: un testigo quedó detenido por falso testimonio durante el juicio

Ibarra había sido el chofer que trasladó a Laudelina Peña, tía del niño, al abogado José Fernández Codazzi y al diputado Diego Pellegrini hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes, 16 días después de que Loan desapareciera. En esa dependencia, durante la madrugada del 29 de junio de 2024, Laudelina sostuvo que el pequeño había sido atropellado por una camioneta, una versión que generó polémica y sospechas en la investigación.