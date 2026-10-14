Caso Loan: un testigo quedó detenido por falso testimonio durante el juicio

Resumen para apurados
- El tribunal detuvo este miércoles a Agustín Ibarra por falso testimonio en Corrientes, tras mostrarse reticente a declarar en el juicio por la desaparición de Loan Peña.
- Ibarra trasladó a Laudelina Peña a declarar la hipótesis del atropello junto a Codazzi y Pellegrini, pero ante los jueces alegó no recordar detalles clave de dicho trayecto.
- El arresto profundiza la investigación sobre posibles maniobras de encubrimiento y presiones políticas desplegadas durante los primeros días de la búsqueda del niño.
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña sumó este miércoles una nueva detención. Agustín Ibarra, uno de los testigos que declaró ante el tribunal, fue acusado de falso testimonio luego de responder que no recordaba aspectos centrales de los hechos sobre los que fue interrogado.
Ibarra había sido el chofer que trasladó a Laudelina Peña, tía del niño, al abogado José Fernández Codazzi y al diputado Diego Pellegrini hasta una fiscalía de la ciudad de Corrientes, 16 días después de que Loan desapareciera. En esa dependencia, durante la madrugada del 29 de junio de 2024, Laudelina sostuvo que el pequeño había sido atropellado por una camioneta, una versión que generó polémica y sospechas en la investigación.
Durante su declaración de este miércoles, Ibarra evitó precisar qué había ocurrido durante aquel traslado y respondió que no recordaba. Ante esa actitud, los fiscales, la querella y el abogado de una de las defensas solicitaron su detención.
Los jueces hicieron lugar al pedido y señalaron que el testigo se había mostrado “manifiestamente reticente”, con una declaración “elusiva, inconsistente y esquiva”. En consecuencia, ordenaron a Gendarmería que lo detuviera de inmediato.
El traslado de Laudelina Peña a Corrientes
Ibarra participó del operativo que llevó a Laudelina, de 45 años, y a su hija Macarena hasta una fiscalía de la capital correntina. Allí, la tía de Loan declaró que el niño había sido atropellado a la salida de El Algarrobal por una camioneta conducida por María Victoria Caillava, de 54 años, y el excapitán de navío Carlos Guido Pérez, de 65. Ambos están imputados en la causa.
Según publicó el diario Clarín, durante el juicio Ibarra evitó dar detalles sobre lo ocurrido dentro del Volkswagen Passat de Pellegrini, en el que viajó desde Esquina hasta la casa de Laudelina, en la localidad de 9 de Julio. En ese trayecto estuvo acompañado por el abogado Fernández Codazzi. Después, continuaron el viaje hacia Corrientes en la camioneta del letrado.
El juez Eduardo Belforte le advirtió que ocultar información también constituye falso testimonio, pero el exchofer mantuvo su postura evasiva.
En el resto de su declaración, Ibarra afirmó que ni Pellegrini ni Codazzi le habían informado que la persona a la que acompañaban tenía un papel clave en la causa por la desaparición de Loan.
Explicó que el senador lo había invitado a viajar a Esquina para pagarles a los albañiles que trabajaban en una obra. También aseguró que conoce a Pellegrini desde hace muchos años: “Soy amigo de Pellegrini desde hace muchos años”, sostuvo. Sobre Codazzi, indicó que lo conocía desde hacía seis o siete años porque coincidían en un complejo de pádel.
El testigo relató que participó junto a Pellegrini de una reunión política en Goya, con alrededor de ocho personas, aunque no brindó mayores precisiones. Luego continuaron viaje hacia Esquina, donde Ibarra descansó en la habitación del hijo de Pellegrini y escuchó que Codazzi se despedía para ir a 9 de Julio a visitar a una clienta.
Según su versión, el vehículo utilizado era el de Pellegrini porque la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero. Llegaron a 9 de Julio cerca de las 19. Aunque reconoció que el caso Loan era tema de conversación en ese momento, aseguró que nunca le preguntó al abogado sobre el hecho.
El mensaje del exgobernador Gustavo Valdés
Un día después de la declaración de Laudelina, el entonces gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, publicó en la red social X que se había dado “un gran paso” en la resolución del caso. Más tarde, aclaró que se estaba informando a través de la televisión y que su mensaje había sido producto de la ansiedad.
Por su parte, Fernández Codazzi dejó de representar a Laudelina y actualmente cumple prisión domiciliaria. Está acusado de encubrir la huida de un hombre brasileño junto a su hijo en Corrientes.