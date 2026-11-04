Boca pierde a Williams Alarcón para la semifinal de la Copa Argentina y espera por otras dos convocatorias

Boca comienza a preparar uno de los partidos más importantes de su temporada, pero Rodolfo Arruabarrena ya tiene un problema confirmado para armar el equipo. De cara a la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, que se disputará en Mendoza, el entrenador no podrá contar con Williams Alarcón, convocado por la selección de Chile para la fecha FIFA de noviembre.