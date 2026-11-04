Boca pierde a Williams Alarcón para la semifinal de la Copa Argentina y espera por otras dos convocatorias
El mediocampista chileno fue citado por su selección y no estará disponible frente a Banfield. Rodolfo Arruabarrena también aguarda las definiciones sobre Álvaro Montero y Miguel Merentiel, aunque recibió buenas noticias por dos futbolistas argentinos.
Resumen para apurados
- Williams Alarcón no jugará con Boca la semifinal de Copa Argentina ante Banfield en Mendoza tras ser citado por la selección chilena para la fecha FIFA de noviembre.
- Alarcón jugará amistosos con Chile. El DT Arruabarrena evalúa suplentes mientras espera si Montero y Merentiel son citados, aunque retendrá a los juveniles Flores y Delgado.
- Las bajas internacionales condicionan el armado de Boca para buscar el pase a la final de la Copa Argentina, donde Platense ya espera al vencedor del duelo decisivo en Mendoza.
Boca comienza a preparar uno de los partidos más importantes de su temporada, pero Rodolfo Arruabarrena ya tiene un problema confirmado para armar el equipo. De cara a la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield, que se disputará en Mendoza, el entrenador no podrá contar con Williams Alarcón, convocado por la selección de Chile para la fecha FIFA de noviembre.
El mediocampista fue incluido por Nicolás Córdova en la nómina del seleccionado trasandino para disputar dos amistosos frente a Colombia, programados en Cali y Santiago. La citación coincide con el compromiso del conjunto "xeneize", por lo que el futbolista quedará descartado para el encuentro que definirá al segundo finalista del certamen, donde ya espera Platense.
Sin embargo, la ausencia del chileno podría no ser la única. El cuerpo técnico de Boca permanece atento a las convocatorias de otras selecciones sudamericanas, ya que dos integrantes del plantel todavía podrían quedar afectados por los compromisos internacionales.
Montero y Merentiel, las otras preocupaciones de Boca
Uno de los casos que genera mayor incertidumbre es el de Álvaro Montero. El arquero colombiano aguarda la publicación de la lista definitiva de Néstor Lorenzo y, en caso de ser convocado, no estará disponible para enfrentar a Banfield.
Ante ese escenario, Leandro Brey aparece como la alternativa para ocupar el arco del conjunto dirigido por Arruabarrena.
La otra situación que sigue de cerca el entrenador es la de Miguel Merentiel. El delantero fue reservado por Diego Forlán para integrar la selección de Uruguay, que disputará un amistoso frente a Argentina en La Bombonera.
Aunque su ausencia todavía no está confirmada, una eventual convocatoria representaría otra baja importante para Boca en un encuentro decisivo.
Dos buenas noticias para Arruabarrena
En medio de las preocupaciones por los futbolistas extranjeros, el entrenador recibió una noticia favorable desde la Selección.
Lionel Scaloni decidió no incluir a Leonel Flores ni a Milton Delgado en la convocatoria para los compromisos internacionales de noviembre. De esta manera, ambos permanecerán a disposición del cuerpo técnico y podrán disputar la semifinal.
Con una ausencia confirmada y otras dos situaciones pendientes, Arruabarrena deberá esperar las definiciones de las selecciones antes de terminar de diagramar el equipo.
Boca buscará superar a Banfield para conseguir un lugar en la final de la Copa Argentina, donde Platense aguarda por el ganador. La disponibilidad de sus futbolistas será uno de los principales factores a resolver durante la preparación del encuentro.