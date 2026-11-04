Juan Sebastián Verón sorprendió al elegir a Boca como el mejor equipo de Argentina: “Por continuidad y regularidad”
El presidente de Estudiantes de La Plata elogió el presente del conjunto xeneize, destacó el protagonismo de sus juveniles y habló sobre la final de la Copa Libertadores que disputará el Pincha frente a Palmeiras.
Resumen para apurados
- Juan Sebastián Verón afirmó en Urbana Play que Boca Juniors es el mejor equipo de Argentina por su continuidad, regularidad y la consolidación de sus juveniles.
- Las declaraciones ocurrieron mientras Estudiantes prepara la final de la Copa Libertadores ante Palmeiras y Boca se enfoca en definir la Copa Sudamericana.
- Verón destacó el peso de la tradición copera para disputar títulos continentales, reafirmando el proyecto de su club y reconociendo el crecimiento xeneize.
Juan Sebastián Verón sorprendió con sus declaraciones sobre el presente del fútbol argentino. A pesar de que Estudiantes de La Plata se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras, el presidente del "Pincha" consideró que Boca es actualmente el mejor equipo del país. Su elección estuvo fundamentada en la regularidad del conjunto xeneize y en el crecimiento de los futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores.
Durante una entrevista con Urbana Play, el exmediocampista de la Selección Argentina analizó el rendimiento del equipo de La Ribera y destacó la consolidación de una estructura que le permitió sostener buenos resultados.
“Para mí, Boca es el mejor equipo en Argentina por continuidad y por regularidad. Encontró una muy buena base en los chicos del club y, a partir de ahí, empezó a ensamblar mucho de lo que tenía en el plantel”, aseguró Verón.
El dirigente también se refirió a las posibilidades del conjunto xeneize en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro. “Lo veo bien, obviamente después son finales, son partidos únicos”, expresó, aunque evitó anticipar un resultado.
Verón y el sueño de conquistar otra Copa Libertadores con Estudiantes
Más allá de sus elogios a Boca, Verón también habló sobre el desafío que afrontará Estudiantes el próximo 28 de noviembre, cuando enfrente a Palmeiras en Montevideo por el título de la Copa Libertadores.
Para el presidente del club platense, alcanzar nuevamente una definición continental representa la continuidad de una historia que atraviesa distintas generaciones de su familia.
“Siempre lo soñás, a mí me tocó vivirlo como jugador. También por parte de mi padre, al conocer sus historias o la historia de Estudiantes”, recordó el exfutbolista, campeón de América con el Pincha en 2009.
Además, vinculó la clasificación a la final con el proyecto institucional desarrollado durante los últimos años. “Esto tiene algo de consecuencia en lo que hacemos en el día a día y en lo que fuimos construyendo en estos años. Siempre de menor a mayor y trabajando sobre un proyecto”, explicó.
El peso de la historia en las finales internacionales
Verón también destacó la importancia de la tradición copera de Estudiantes y aseguró que la historia puede convertirse en un factor determinante cuando un equipo disputa instancias decisivas.
“Hay clubes que tienen una historia que hace que, en estos momentos, se ponga arriba de la mesa, es algo que juega”, sostuvo.
En ese sentido, marcó una diferencia entre las instituciones acostumbradas a disputar finales internacionales y aquellas que todavía están construyendo su recorrido.
“El escudo tiene un peso propio. Eso no le pertenece solo a Estudiantes, pero tenemos nuestra historia con la Copa y la hacemos valer”, concluyó.
De esta manera, mientras reconoció a Boca como el equipo más regular del fútbol argentino, Verón dejó en claro que Estudiantes buscará apoyarse en su tradición internacional para intentar conquistar una nueva Copa Libertadores.