Juan Sebastián Verón sorprendió al elegir a Boca como el mejor equipo de Argentina: “Por continuidad y regularidad”

Juan Sebastián Verón sorprendió con sus declaraciones sobre el presente del fútbol argentino. A pesar de que Estudiantes de La Plata se prepara para disputar la final de la Copa Libertadores 2026 frente a Palmeiras, el presidente del "Pincha" consideró que Boca es actualmente el mejor equipo del país. Su elección estuvo fundamentada en la regularidad del conjunto xeneize y en el crecimiento de los futbolistas surgidos de sus divisiones inferiores.