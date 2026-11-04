Arsène Wenger eligió a una joya de River entre los seis mejores talentos del mundo nacidos en 2008
El exentrenador de Arsenal incluyó a Santiago Espíndola en una selección de jóvenes promesas internacionales. El mediocampista de 18 años todavía no debutó en Primera División, pero ya se entrena con el plantel profesional y tiene una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares.
Resumen para apurados
- Arsène Wenger incluyó hoy al juvenil de River Santiago Espíndola entre los seis mejores talentos del mundo nacidos en 2008 por su destacada proyección internacional.
- El mediocampista de 18 años, único americano de la lista, aún no debutó en Primera, pero se formó en las inferiores como volante mixto y ya entrena con el plantel mayor.
- Blindado por River con contrato hasta 2030 y una cláusula de 100 millones de dólares, el futbolista afrontará el desafío de ratificar las expectativas en su inminente debut.
Santiago Espíndola todavía no disputó un minuto oficial en la Primera División de River, pero su nombre ya despertó reconocimiento internacional. Arsène Wenger, histórico entrenador de Arsenal y actual responsable del desarrollo global del fútbol en la FIFA, lo incluyó entre los seis futbolistas nacidos en 2008 con mayor proyección del mundo.
El reconocimiento tiene una particularidad: el mediocampista de River es el único representante del continente americano en una lista que también integran dos futbolistas italianos y tres austríacos.
Con apenas 18 años, Espíndola comienza a acercarse al debut profesional. Actualmente se entrena con el plantel de Primera División y está previsto que integre el banco de suplentes para el encuentro frente a Aldosivi, por el Torneo Clausura, bajo la conducción de Leonardo Ponzio.
Quién es Santiago Espíndola, la joya de River que destacó Wenger
Espíndola llegó a las divisiones inferiores de River cuando tenía 13 años. Durante su formación pasó por diferentes posiciones: comenzó como enganche, también jugó como lateral derecho y finalmente se consolidó como volante central.
Su principal virtud es la capacidad para combinar recuperación y participación ofensiva. Se destaca por su dinámica, lectura de juego, presión alta y velocidad para recuperar la pelota, además de su facilidad para llegar al área rival.
En una entrevista realizada en 2025, el juvenil reconoció que sus principales referentes son dos mediocampistas con pasado en River.
“Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha, su recuperación, su inteligencia. También miro mucho a Enzo Fernández, que le gusta mucho llegar al área y yo lo estoy haciendo mucho también”, explicó.
River ya tomó medidas para proteger a una de sus principales promesas. Espíndola firmó contrato hasta diciembre de 2030, con una cláusula de rescisión fijada en 100 millones de dólares.
Los otros cinco juveniles destacados por Arsène Wenger
La selección internacional también incluye a Samuele Inácio, delantero italiano de Borussia Dortmund, formado en Atalanta, que acumula 12 partidos y tres goles en Primera División.
El segundo italiano es Andrea Luongo, mediocampista de Torino, con dos encuentros disputados por Copa Italia.
Los representantes austríacos son Johannes Moser, extremo izquierdo de Salzburgo; Ifeanyi Ndukwe, defensor central de 1,98 metros adquirido por Liverpool y cedido a Levante; y Vasilije Markovic, mediocampista de Austria Viena que ya suma 30 partidos oficiales en la máxima categoría.
En ese grupo de promesas que comienzan a abrirse camino en el fútbol europeo aparece Espíndola, cuyo próximo desafío será trasladar las expectativas generadas en las divisiones inferiores a la Primera División de River.