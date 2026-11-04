Fue al ginecólogo y descubrió que el médico llevaba anteojos inteligentes para grabarla

Un ginecólogo de Córdoba fue sancionado por utilizar anteojos inteligentes durante una consulta médica sin informar previamente a una paciente. La Justicia consideró que la conducta del profesional, sumada a los comentarios que le hizo durante la atención, constituyó maltrato agravado por razones de género. Como consecuencia, deberá pagar una multa de $900.000 y realizar un curso educativo sobre género.