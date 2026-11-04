Golpeado por el Superclásico, River busca en Mar del Plata recuperar confianza y asegurarse la localía en los playoffs

Resumen para apurados
- River visita este jueves a Aldosivi en Mar del Plata buscando un triunfo que le asegure la localía en los playoffs del Clausura, tras perder el Superclásico.
- El equipo llega tras caer 1-0 ante Boca y acumula bajas por expulsiones y lesiones, mientras que el club marplatense ya descendió y juega sin presiones.
- Sin chances en la tabla anual, consagrarse campeón del Clausura representa la única vía del Millonario para clasificar a la Copa Libertadores.
El eco de La Bombonera todavía retumba en Núñez. Con esa herida abierta, River visitará este jueves a Aldosivi, desde las 15 en el estadio José María Minella de Mar del Plata, por la fecha 16 de la zona B, la última de la fase regular del Clausura. En los papeles, enfrente estará un rival descendido; en la realidad, el “Millonario” deberá demostrar que el Superclásico fue un tropiezo y no un síntoma.
El 1 a 0 ante Boca dolió por partida doble. A la derrota en la casa del rival, con nueve hombres tras las rojas a Lucas Martínez Quarta y Gonzalo Montiel, se sumó el adiós a la tabla anual, donde había llegado tercero con 52 puntos. La Libertadores 2027 tiene ahora una sola puerta: el título del Clausura. Para un club que este año se conformó con la Sudamericana, de la que se despidió en octavos ante Independiente Santa Fe, quedarse otra vez afuera sería un fracaso.
Por eso, Mar del Plata no es un trámite. Con 23 puntos y el cuarto lugar en sus manos, un triunfo le garantizará los octavos en el Monumental, ventaja que se estira hasta las semifinales. En eliminación directa, ese detalle puede valer un campeonato.
Leonardo Ponzio tomó un equipo a la deriva, undécimo en septiembre, y le devolvió una estructura. Sin embargo, la Bombonera dejó al desnudo dos deudas: la pelota parada, que Lautaro Di Lollo castigó de cabeza, y un descontrol que en playoffs no se perdona. Con Montiel y Martínez Quarta suspendidos, y con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza lesionados, los retoques serán forzados: Giovanni González irá por la derecha y Lautaro Rivero, a quien Di Lollo le ganó el salto en el gol, acompañará a Nicolás Otamendi. Los juveniles Felipe Esquivel y Elías Núñez también serían convocados.
La trampa está en el rival. El “Tiburón” perdió la categoría el viernes pasado ante Racing y se despedirá de Primera ante su gente, sin mochilas. Un equipo liberado suele ser peligroso, y River lo sabe: en julio, en Salta, los marplatenses le ganaron 3 a 1 y lo sacaron de la Copa Argentina. Unos 10.000 hinchas visitantes viajarán a la costa para empujar, algo que no ocurría desde 2022. Esperan algo más que una victoria: una señal de que el equipo puede levantarse a tiempo.
Las probables formaciones
Aldosivi: Lucas Acosta; Rodrigo González, Nicolás Zalazar, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo, Mateo Vales; Martín García, Nicolás Gaitán, Lucas Castro, Juan Dadín; Andrés Vombergar. DT: Javier Sanguinetti.
River: Santiago Beltrán; Giovanni González, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Tobías Andrada, Lucas Silva, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán. DT: Leonardo Ponzio.
Árbitro: Bryan Ferreyra. VAR: José Carreras.
Estadio: José María Minella (Mar del Plata). Hora: 15. TV: ESPN Premium.