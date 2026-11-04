Golpeado por el Superclásico, River busca en Mar del Plata recuperar confianza y asegurarse la localía en los playoffs

Leonardo Ponzio tomó un equipo a la deriva, undécimo en septiembre, y le devolvió una estructura. Sin embargo, la Bombonera dejó al desnudo dos deudas: la pelota parada, que Lautaro Di Lollo castigó de cabeza, y un descontrol que en playoffs no se perdona. Con Montiel y Martínez Quarta suspendidos, y con Fausto Vera, Aníbal Moreno y Juan Cruz Meza lesionados, los retoques serán forzados: Giovanni González irá por la derecha y Lautaro Rivero, a quien Di Lollo le ganó el salto en el gol, acompañará a Nicolás Otamendi. Los juveniles Felipe Esquivel y Elías Núñez también serían convocados.