Silvia Tenazinha: “La IA no viene a reemplazar personas, sino a elevar la vara del talento humano”

-La diferencia no va a estar en la sofisticación de los algoritmos, sino en la confianza, la calidad de los datos y la capacitación de la gente. Las empresas que pierdan serán aquellas que compren tecnología por moda o FOMO (miedo a quedarse afuera), implementando soluciones en silos que nadie usa o que exponen datos sensibles. En cambio, las ganadoras serán las organizaciones que integren personas, agentes autónomos y datos en una plataforma unificada y confiable, invirtiendo en el perfeccionamiento y/o en la mejora de las competencias de sus equipos. Uno de nuestros estudios, el Índice Global de Preparación de IA, dice que el 48% de los adultos en el país señala que la escasez de habilidades digitales avanzadas afecta negativamente su lugar de trabajo. Por eso impulsamos Trailhead, nuestra plataforma gratuita de aprendizaje en línea, para que cualquier persona pueda desarrollar esas habilidades a su ritmo. Los que logren cerrar esa brecha y articulen tecnología con criterio humano serán, sin dudas, los líderes del mercado.