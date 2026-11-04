"Vienen a cazarnos": las mujeres trans atacadas en los Bosques de Palermo denunciaron nuevas agresiones

Julieta, amiga de las víctimas, aportó detalles sobre la modalidad de los ataques y sostuvo que podrían estar coordinados. “No es la primera vez que presenciamos esto, ahora más con este contexto que vivimos, con los ciclistas. Para mí está planificado. Ponen como barrera a los más chicos para que se enfrenten con nosotras. No sé si están guiados por mayores de edad. No entendemos por qué van a los bosques”, señaló.