Seguridad

"Vienen a cazarnos": las mujeres trans atacadas en los Bosques de Palermo denunciaron nuevas agresiones

Las víctimas contaron que fueron golpeadas con palos, botellas, conos y piedras por un grupo de jóvenes ciclistas. Aseguraron que no es la primera vez que sufren ataques en la zona.

Imágenes del ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, donde un grupo de personas las persiguió y agredió durante la madrugada.
Imágenes del ataque a mujeres trans en los Bosques de Palermo, donde un grupo de personas las persiguió y agredió durante la madrugada.
Por Redacción Seguridad Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Este miércoles, mujeres trans denunciaron en CABA haber sido golpeadas por un grupo de ciclistas en los Bosques de Palermo en reiterados ataques de odio mientras trabajaban.
  • Las víctimas sufrieron heridas graves con palos, conos y piedras. Afirman que los hechos están coordinados, se repiten hace meses y criticaron la demora policial en la zona.
  • Sin detenidos hasta el momento, las trabajadoras sexuales exigen medidas de protección urgente y justicia para frenar la escalada de violencia transfóbica en la zona roja.
Resumen generado con IA

Las mujeres trans que fueron atacadas por un grupo de jóvenes ciclistas en los Bosques de Palermo rompieron el silencio este miércoles y denunciaron que las agresiones se repiten desde hace meses. Durante una conferencia de prensa en la Defensoría LGBT de la Ciudad de Buenos Aires, relataron cómo fue el episodio, mostraron las lesiones que sufrieron y reclamaron medidas para poder trabajar sin miedo.

“Nos atacaron con palos, botellas, conos, piedras. Yo tengo el ojo morado. Y en la zona roja no hay palos, fierros, ni nada. Ellos vinieron preparados para esto”, contó una de las víctimas.

La denominada zona roja es un sector del Parque Tres de Febrero donde se ofrecen servicios sexuales a cambio de dinero. Está ubicada principalmente en los alrededores de las avenidas Los Ombúes y Andrés Bello, y en las inmediaciones de la Plaza Florencio Sánchez y el Rosedal.

Las mujeres denunciaron que el lugar funciona como una “zona liberada” y cuestionaron la demora de las fuerzas de seguridad durante el episodio. “La Policía tardó entre 20 y 30 minutos en llegar al hecho. Yo llamé tres veces”, reclamó una de ellas.

Otra de las víctimas señaló que la mayoría de los jóvenes que participaron de las agresiones eran menores de edad. También explicó que depende del trabajo sexual para sostenerse económicamente y que las lesiones le impiden desarrollar su actividad.

“Nosotras necesitamos trabajar. Dependemos de la prostitución y necesitamos trabajar todos los días. Yo así [muestra el ojo morado] no puedo ir a trabajar”, expresó.

Además, advirtió que no se trata de un hecho aislado. “Es como la tercera vez que pasa en el año. Esto pasa todo el tiempo”, lamentó. Y reclamó: “Necesitamos justicia. Basta de tanto odio. Damos la cara porque necesitamos estar tranquilas”.

Denunciaron que los ataques están organizados

El episodio ocurrió durante la noche, cuando un grupo de jóvenes que practica ciclismo stunt ingresó a los Bosques de Palermo y atacó a las mujeres trans que trabajaban en el sector. Según las denuncias, algunos las tocaron sin su consentimiento mientras circulaban en sus bicicletas, mientras que otros las golpearon con conos de tránsito, palos y piedras.

Como consecuencia de las agresiones, se reportaron al menos seis mujeres lesionadas. Una sufrió cortes con vidrios en los pies y otra perdió parte de una oreja.

Julieta, amiga de las víctimas, aportó detalles sobre la modalidad de los ataques y sostuvo que podrían estar coordinados. “No es la primera vez que presenciamos esto, ahora más con este contexto que vivimos, con los ciclistas. Para mí está planificado. Ponen como barrera a los más chicos para que se enfrenten con nosotras. No sé si están guiados por mayores de edad. No entendemos por qué van a los bosques”, señaló.

También describió otras situaciones de hostigamiento que, según contó, se producen habitualmente en el lugar. “Muchos pasan rápido y te tocan la cola. A veces no sabemos si nos quieren robar. Son un montón. Paran el tráfico y te da miedo, porque no sabemos cómo van a responder. Lo hacen cuando somos pocas chicas”, relató.

Por último, aseguró que hasta el momento no hubo detenciones por este tipo de agresiones y contó que viene denunciando los episodios desde hace dos meses.

“Yo vengo denunciando hace ya dos meses. No es la primera vez que vienen a filmarnos con el mismo propósito: ir a cazarnos”, concluyó.

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