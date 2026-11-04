Moria Casán leyó al aire un mensaje privado de Andy Kusnetzoff y reveló qué le dijo

Resumen para apurados
- Moria Casán leyó al aire un mensaje privado de Andy Kusnetzoff en su programa matutino, tras haberlo calificado previamente como "un kuka resentido" en una entrevista.
- Kusnetzoff le escribió para aclarar que la admira y desmentir roces, recordando su vínculo de 30 años y el aprecio mutuo surgido de sus múltiples visitas a "PH".
- Aunque Casán mantuvo el apodo en tono de broma, el intercambio disipó el conflicto mediático y reafirmó la cercanía profesional y personal que comparten en el espectáculo.
Moria Casán sorprendió a los integrantes de su programa al revelar un mensaje privado que le había enviado Andy Kusnetzoff después de que ella lo calificara como “un kuka resentido”. La conductora leyó el intercambio al aire en La mañana con Moria y explicó qué había motivado su comentario sobre el periodista.
El episodio se originó durante una entrevista en SQP, el ciclo de Yanina Latorre, donde le preguntaron por Kusnetzoff a raíz del cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH, Podemos Hablar. Según relató la diva, su respuesta no había surgido de una crítica espontánea, sino de una apreciación que le llamó la atención sobre la mirada del conductor hacia su trayectoria.
“Me hacen una nota en lo de Yanina, de SQP, el chiquito Rodrigo, que siempre viene amoroso. Después me hacen preguntas y me vienen a preguntar lo de Andy”, recordó.
En ese contexto, Moria aseguró que le resultaba extraño percibir un cambio en la postura de Kusnetzoff, especialmente porque siempre había recibido muestras de cariño tanto de él como de su padre.
“A mí me parece que Andy tiene una cosa, que últimamente lo veo como un kuka resentido”, había expresado. Sin embargo, enseguida recordó la buena relación que mantuvieron durante años y sus numerosas participaciones en PH.
La conductora también evocó el vínculo que tenía con el padre del periodista, a quien describió como una persona cercana. Según contó, el hombre, que era sexólogo, solía utilizarla como ejemplo en sus consultas profesionales.
“Me tenía como ejemplo. Como era sexólogo, les decía a sus pacientes: ‘Imagínese si en esta sala entra la señora Moria Casán, ¿qué le diría o qué haría?’”, relató.
Además, destacó que siempre había disfrutado de sus visitas al ciclo de Telefe. “He ido mil veces a PH, la pasé bomba y él me trató siempre muy bien”, sostuvo.
El mensaje de Andy Kusnetzoff a Moria Casán
Durante la emisión de su programa, Casán tomó su celular y leyó el mensaje que había recibido de Kusnetzoff. El conductor se había comunicado con ella después de ver el fragmento de la entrevista y quiso aclararle que sus palabras no reflejaban lo que realmente pensaba.
“Moria, acá Andy. Recibí un reel tuyo. ¿Sabés lo que toda la vida pienso de vos? ¿De dónde sacaste eso? Más lo de mi viejo”, comenzó leyendo.
Luego, el periodista le expresó su cariño y destacó el interés que le despierta su historia. “Sabés el cariño que te tengo y lo fascinante que me parece tu vida. Me vi toda tu serie”, decía el mensaje.
Moria explicó que lo que había escuchado públicamente le había generado desconcierto porque entendió que Andy consideraba que su vida no había despertado interés antes del estreno de la producción documental.
“Viendo que vos me admirabas, que dijeras que mi vida era como poco interesante antes de la serie, dije: ‘¿Qué pasó, mi amor?’”, comentó.
Pero el mensaje tenía una frase más que sorprendió a todos en el estudio. Según leyó la conductora, Kusnetzoff hizo una aclaración: “No es admiración”. Y después completó: “Te amo”.
La reacción de los panelistas fue inmediata. “¡Andy!”, exclamaron varios de ellos. Nazarena Di Serio, por su parte, destacó lo inusual de semejante demostración de afecto por parte del periodista. “Andy, que no es tan demostrativo, que diga ‘te amo’. Guau”, comentó.
El conductor también hizo referencia al vínculo de larga data entre ambos y al cariño que su padre sentía por la diva. “Posta, posta que me conocés hace 30 años. Mi papá, ya sabés que te amó y enseñó a mucha gente a amar a Moria”, continuó el texto.
Finalmente, Kusnetzoff manifestó que no entendía de dónde había surgido la confusión y expresó su deseo de reencontrarse con ella. “No tengo idea qué te dijeron, pero creeme. Espero darte un abrazo pronto. Le estoy ligando no sé por qué, pero a la única persona que le escribí es a vos. Besos”, concluyó.
Casán contó que le respondió con el mismo tono distendido que caracteriza el vínculo entre ambos: “Dale, dale, bol..., en cualquier momento nos abrazamos”.
Moria no se retractó de su definición sobre Andy
Después de escuchar el intercambio, las bromas continuaron en el estudio. Una de las panelistas lanzó: “Ya no sos más un kuka resentido”. Pero Moria no quiso dejar pasar la oportunidad de reafirmar su particular definición, aunque entre risas: “Lo traté de bol... y de kuka resentido. Todo bien”.
La conductora insistió en que lo que le había llamado la atención era la supuesta contradicción entre el interés que Kusnetzoff siempre había demostrado por su personalidad y una apreciación que ella interpretó como una minimización de su vida antes de la serie.
“A mí me extrañó viniendo de vos, querido Andy, porque sé que nos profesamos respeto y admiración”, manifestó. También defendió el formato de PH y aseguró que nunca le había molestado la duración de las grabaciones. “Aunque esté cuatro horas, es un programa muy interesante”, señaló.
Por otra parte, destacó la repercusión de la producción documental sobre su trayectoria y agradeció a quienes la vieron. “Mi vida sigue arrasando en Netflix, en globalización y todo”, afirmó.
Para cerrar, volvió a dirigirse a Kusnetzoff y defendió el interés que despierta su historia, su personalidad y su impronta televisiva.
“Un tipo que te invita porque le parecés fascinante por tu respuesta, por tu impronta y por el show, que de pronto diga que no sos interesante… De ninguna manera, mi amor. Como tú lo has dicho, es fascinante mi vida. Bol... y kuka resentido”, concluyó entre risas.