Moria Casán leyó al aire un mensaje privado de Andy Kusnetzoff y reveló qué le dijo

El episodio se originó durante una entrevista en SQP, el ciclo de Yanina Latorre, donde le preguntaron por Kusnetzoff a raíz del cruce entre la China Ansa y Santiago Maratea en PH, Podemos Hablar. Según relató la diva, su respuesta no había surgido de una crítica espontánea, sino de una apreciación que le llamó la atención sobre la mirada del conductor hacia su trayectoria.