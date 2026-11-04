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Etcheverry hizo historia en París y ahora enfrentará al verdugo de Novak Djokovic

El argentino consiguió su primera victoria ante un top 10 y avanzó a octavos de final del Masters 1000, donde enfrentará a Rinky Hijikata.

TRIUNFO HISTÓRICO. Tomás Etcheverry celebra ante el público tras vencer a Alex de Miñaur en el Masters 1000 de París y conseguir su primera victoria frente a un jugador del top 10.
TRIUNFO HISTÓRICO. Tomás Etcheverry celebra ante el público tras vencer a Alex de Miñaur en el Masters 1000 de París y conseguir su primera victoria frente a un jugador del top 10.
Por Redacción Deportes Hace 33 Min

Resumen para apurados

  • Tomás Etcheverry venció este miércoles a Alex de Miñaur por 7-6 y 6-3 en el Masters 1000 de París y avanzó a los octavos de final.
  • El tenista platense quebró una racha negativa de 20 derrotas consecutivas ante rivales del top 10, tras remontar un 1-3 adverso en el set inicial.
  • El argentino buscará meterse entre los ocho mejores del certamen al medirse este jueves frente a Rinky Hijikata, verdugo de Novak Djokovic.
Resumen generado con IA

Tomás Martín Etcheverry protagonizó uno de los grandes golpes del Masters 1000 de París. El tenista argentino derrotó este miércoles al australiano Alex de Miñaur, número nueve del ranking mundial, por 7-6 (7-2) y 6-3, y consiguió su primera victoria frente a un jugador ubicado entre los 10 mejores del circuito. De esta manera, avanzó a los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada.

El triunfo tuvo un valor especial para el platense, de 27 años, que había perdido sus 20 enfrentamientos anteriores contra rivales del top 10. En su vigesimoprimer intento, finalmente consiguió romper esa racha y lo hizo ante uno de los jugadores más destacados del año, después de una hora y 59 minutos de partido.

El encuentro comenzó cuesta arriba para Etcheverry, que quedó 3-1 abajo en el primer set y debió levantar dos puntos para set. Sin embargo, logró recuperarse, equilibró el desarrollo y llevó la definición al tie-break, donde se impuso con autoridad por 7-2.

En el segundo parcial, el argentino mostró mayor solidez desde el fondo de la cancha y aprovechó la potencia de su derecha para marcar diferencias. Consiguió un quiebre decisivo para adelantarse 4-2 y sostuvo su servicio hasta cerrar el encuentro por 6-3.

“Fue un partido durísimo. Por detalles se definió, por una o dos bolas”, reconoció Etcheverry después de la victoria, en declaraciones a ESPN. También destacó su rendimiento con el saque y aseguró que París es una de sus ciudades favoritas.

El resultado confirmó la recuperación del argentino, que había llegado al certamen con seis derrotas consecutivas. El martes había cortado esa mala racha con una victoria frente al ruso Andrey Rublev por 6-4, 6-7 (4) y 7-6 (3). Ahora, con dos triunfos de alto nivel, buscará seguir avanzando en la capital francesa.

Cuándo vuelve a jugar Etcheverry y quién será su próximo rival

Etcheverry enfrentará al australiano Rinky Hijikata (83°) este jueves 5 de noviembre, no antes de las 10 de la mañana (hora argentina), por los octavos de final del Masters 1000 de París. El partido está programado en la cancha 1 y podrá seguirse a través de ESPN y Disney+ Premium.

Su próximo rival también llega después de protagonizar una de las grandes sorpresas del torneo. Hijikata, proveniente de la clasificación, eliminó nada menos que a Novak Djokovic, siete veces campeón en París, al imponerse por 2-6, 6-3 y 6-3.

El australiano, de 25 años, logró así una de las victorias más importantes de su trayectoria y dejó al serbio sin posibilidades de clasificarse a las ATP Finals de Turín.

El historial entre Etcheverry e Hijikata registra un solo enfrentamiento, con victoria para el argentino en los octavos de final del ATP de Hangzhou de 2025.

Así, después de conseguir su primer triunfo frente a un top 10, el platense tendrá la oportunidad de extender su gran semana en París y meterse entre los ocho mejores del último Masters 1000 del año.

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