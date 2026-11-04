Etcheverry hizo historia en París y ahora enfrentará al verdugo de Novak Djokovic

Tomás Martín Etcheverry protagonizó uno de los grandes golpes del Masters 1000 de París. El tenista argentino derrotó este miércoles al australiano Alex de Miñaur, número nueve del ranking mundial, por 7-6 (7-2) y 6-3, y consiguió su primera victoria frente a un jugador ubicado entre los 10 mejores del circuito. De esta manera, avanzó a los octavos de final del último Masters 1000 de la temporada.