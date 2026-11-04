Cierre la fábrica de fertilizantes Bunge: alertan por la pérdida de 250 puestos de trabajo

El cierre de la planta de fertilizantes de Bunge en Campana encendió la preocupación por su impacto en el empleo y la actividad industrial. Según las estimaciones del sindicato químico y petroquímico de Zárate-Campana, la decisión podría afectar a unos 250 trabajadores, entre personal contratado directamente por la compañía y empleados tercerizados. Ante este escenario, presentaron un proyecto en la Legislatura bonaerense para intentar encontrar una alternativa al cese de actividades.