Un ataque cada 38 horas: la alarmante cifra de crímenes de odio contra la comunidad LGBTQ+ en Argentina

Un piso de 227 víctimas y un récord histórico en varones trans

Según los datos del Informe Anual 2025 del Observatorio de la FALGBT, a lo largo de ese período se registraron 227 casos de crímenes de odio en el territorio nacional, una cifra notoriamente superior a las 140 agresiones contabilizadas en 2024. Desde la organización advierten que estas cifras constituyen únicamente un piso de la situación real, ya que muchas muertes violentas no figuran en registros oficiales ni en medios de comunicación, y salen a la luz exclusivamente por las denuncias de familiares o de la propia comunidad.