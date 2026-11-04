La muerte del músico Juan Nacif: un video cambió la investigación y la familia busca identificar a los tres agresores
Resumen para apurados
- La muerte del músico Juan Nacif en Tucumán se investiga como homicidio, tras revelarse un video donde tres personas lo atacan en moto cuando volvía de la facultad.
- El caso se caratuló al inicio como un siniestro vial fatal, pero las grabaciones mostraron que un proyectil arrojado al paso de la moto causó el choque mortal contra un poste.
- La familia de Nacif se constituirá como querellante, mientras la Justicia analiza las filmaciones para identificar a los agresores y esclarecer si fue un intento de robo.
La investigación por la muerte de Juan Nacif, integrante de la banda Kid’s, dio un giro luego de que se conocieran imágenes de una cámara de seguridad que modificaron la hipótesis inicial del caso. Lo que había comenzado como una investigación por un supuesto accidente de tránsito ahora es considerado un homicidio, luego de que los registros audiovisuales mostraran que tres personas habrían atacado al joven mientras circulaba en motocicleta.
El hecho ocurrió hace más de dos meses, cuando Nacif regresaba de la facultad. Según explicó su madre, Sandra Barboza, la familia se enteró inicialmente de lo sucedido a través de las redes sociales y de un mensaje que llegó a un conocido. En ese momento, la información que tenían era que su hijo había protagonizado un accidente fatal.
Sin embargo, con el avance de la investigación, la Fiscalía les comunicó que existían elementos que apuntaban a otra explicación. "En un principio nos decían que era un accidente. Al final, por medio de un video nos enteramos de que lo habían atacado tres personas", contó Barboza.
De acuerdo con la reconstrucción que surge de las imágenes, uno de los individuos habría tomado impulso y arrojado un objeto contundente contra el motociclista. El impacto habría provocado que Nacif perdiera el equilibrio y chocara contra un poste de luz. Hasta el momento no se determinó qué elemento utilizaron los agresores.
La familia busca constituirse como querellante
Ante el cambio en la hipótesis del caso, los padres de Juan contrataron a los abogados Exequiel Prado y Valentina Borelli, quienes comenzaron a intervenir para impulsar la investigación desde la acusación privada.
Prado explicó a LA GACETA que ya presentaron un escrito para solicitar las copias íntegras del expediente y avanzar con la constitución como querellantes. De esa manera, podrán participar formalmente del proceso y acompañar las medidas destinadas a esclarecer lo ocurrido.
"Claramente, esto empezó y todos pensábamos que era un accidente, pero surgió una nueva evidencia, unos registros fílmicos donde se ve que estamos ante un homicidio. No hay discusión", sostuvo el letrado.
El abogado detalló que las filmaciones muestran a tres personas y que una de ellas arroja un objeto contra el joven. Si bien las imágenes no permiten identificar con claridad a los sospechosos, consideró que podrían ser sometidas a mejoras tecnológicas para obtener mayores precisiones.
También señaló que el Ministerio Público Fiscal se encuentra analizando varios gigabytes de registros de cámaras de seguridad para reconstruir lo sucedido e intentar identificar a los responsables.
Respecto de los posibles motivos del ataque, Prado indicó que no se descarta que haya existido un intento de robo, aunque aclaró que esa circunstancia deberá determinarse a partir de las pruebas. También remarcó que la calificación legal definitiva dependerá del avance de la investigación.
"Si una persona va en una moto y otras salen de la nada y le arrojan un elemento, tienen que saber que eso fácilmente puede ocasionar la muerte", planteó.
El pedido de los padres para encontrar a los responsables
Al tomar la palabra, Sergio Nacif, padre del joven, recordó a su hijo como una persona llena de proyectos, con una enorme dedicación al estudio, al trabajo y a la música.
"Era una persona llena de proyectos, de ilusiones, llena de vida. No sabía hacer otra cosa que estudiar, estudiar y estudiar y trabajar. Esa era su vida, su pasión", expresó.
También destacó el esfuerzo que Juan había realizado para desarrollar su carrera musical, con muchas horas de estudio y sacrificios para alcanzar sus objetivos. "Trabajó mucho para llegar a donde estaba con su música. Muchísimas horas de estudio, de sacrificar cosas para tener un sueño que en un segundo se lo arrebataron", manifestó.
En ese contexto, pidió la colaboración de los tucumanos para aportar cualquier dato que permita reconocer a las personas que aparecen en las imágenes. Aseguró que la información será recibida bajo estricta reserva y pidió que quienes tengan algún conocimiento no tengan miedo de comunicarse.
La familia difundió el número 381 3683 623 para recibir mensajes y llamados de personas que puedan aportar información. También se pueden acercar a la Fiscalía de Homicidios I, a cargo del fiscal Pedro Gallo, en el edificio del Foro Penal, ubicado en avenida Sarmiento, entre 25 de Mayo y Laprida.
"Yo sé que tanto el equipo de abogados, nosotros, la familia y el pueblo tucumano son las personas que van a hacer esclarecer este hecho", concluyó Sergio.