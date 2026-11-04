La muerte del músico Juan Nacif: un video cambió la investigación y la familia busca identificar a los tres agresores

La investigación por la muerte de Juan Nacif, integrante de la banda Kid’s, dio un giro luego de que se conocieran imágenes de una cámara de seguridad que modificaron la hipótesis inicial del caso. Lo que había comenzado como una investigación por un supuesto accidente de tránsito ahora es considerado un homicidio, luego de que los registros audiovisuales mostraran que tres personas habrían atacado al joven mientras circulaba en motocicleta.