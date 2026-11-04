Rafael Nadal, a la Junta Directiva de Real Madrid: qué función tendrá y cuándo se votará su llegada

El club destacó que los valores de Nadal coinciden con los de la institución. “Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”, señaló el comunicado. “Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana pase a formar parte de nuestra Junta Directiva”, agregó.