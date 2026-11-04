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Rafael Nadal, a la Junta Directiva de Real Madrid: qué función tendrá y cuándo se votará su llegada

El ex tenista, socio de honor del club, será propuesto ante la Asamblea de socios del 21 de noviembre. “He aceptado esta propuesta con mucha ilusión”, dijo.

JUNTOS. Rafael Nadal y Florentino Pérez, presidente de Real Madrid.
JUNTOS. Rafael Nadal y Florentino Pérez, presidente de Real Madrid.
Por Redacción Deportes Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • Real Madrid propondrá en España al extenista Rafael Nadal como nuevo miembro de su Junta Directiva el 21 de noviembre, con el fin de sumarlo a la conducción del club.
  • La incorporación fue impulsada por Florentino Pérez y deberá ser ratificada por la Asamblea de socios; Nadal, socio de honor del club, se retiró del tenis profesional en 2024.
  • De aprobarse, el ganador de 22 Grand Slams intervendrá en decisiones institucionales y actuará como embajador global, potenciando la marca y proyección del club blanco.
Resumen generado con IA

Rafael Nadal tendrá un lugar en la conducción de Real Madrid. El club anunció que propondrá al ex tenista español como nuevo miembro de su Junta Directiva, una incorporación que deberá ser ratificada por la Asamblea General de Socios Compromisarios. La votación será el sábado 21 de noviembre.

“La Junta Directiva del Real Madrid C.F., reunida hoy miércoles 4 de noviembre, ha acordado someter a la Asamblea General de Socios Compromisarios la ratificación del nombramiento de Rafael Nadal Parera, socio número 67.778 de nuestro club, como nuevo miembro de la Junta Directiva”, informó el club en un comunicado. En el texto, lo definió como “una de las más grandes leyendas de la historia del deporte y uno de los deportistas españoles más admirados y reconocidos”.

Nadal agradeció la propuesta. “Quiero agradecer al presidente Florentino Pérez y a la Junta que me hayan propuesto formar parte de la Junta Directiva. He aceptado esta propuesta con mucha ilusión, ganas de aprender y aportar todo lo que pueda”, expresó.

Qué función tendrá

Como miembro de la Junta Directiva, el ex tenista participará de las decisiones institucionales del club y será también uno de sus embajadores en el mundo, aunque Real Madrid no le asignó por ahora un cargo específico. Su nombramiento se tratará el 21 de noviembre, en una Asamblea General Extraordinaria que se hará después de la Asamblea Ordinaria y tendrá un único punto: ratificar su incorporación.

El club destacó que los valores de Nadal coinciden con los de la institución. “Su figura representa mucho más que sus éxitos: su talento, su espíritu de superación permanente, su capacidad de sacrificio, su competitividad, su humildad y su compromiso solidario hacen de él un ejemplo dentro y fuera de las pistas”, señaló el comunicado. “Para el Real Madrid y para todo el madridismo constituye un enorme orgullo que una figura de su dimensión deportiva y humana pase a formar parte de nuestra Junta Directiva”, agregó.

Nadal se retiró del tenis profesional en noviembre de 2024, en las Finales de la Copa Davis en Málaga. En su carrera ganó 92 títulos, entre ellos 22 Grand Slam (14 en Roland Garros), dos medallas de oro olímpicas y cinco Copas Davis, y fue número uno del mundo. Fanático declarado de Real Madrid, su madridismo siempre llamó la atención: su tío, Miguel Ángel Nadal, fue una de las figuras de Barcelona en los 90.

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