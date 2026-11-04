Wenger eligió a seis promesas del fútbol mundial y una es de River: quién es Santiago Espíndola

Los otros cinco elegidos son europeos. Por Italia aparecen el delantero Samuele Inácio, de Borussia Dortmund, y el volante Andrea Luongo, de Torino. Por Austria figuran el extremo Johannes Moser, de Salzburgo, el defensor Ifeanyi Ndukwe, de Liverpool y a préstamo en Levante, y el volante Vasilije Markovic, de Austria Viena. Varios ya tienen minutos en Primera: Markovic suma 30 partidos e Inácio, 12. Espíndola y Moser son los únicos que todavía no debutaron.