Wenger eligió a seis promesas del fútbol mundial y una es de River: quién es Santiago Espíndola

Resumen para apurados
- Arsène Wenger eligió al volante de River Santiago Espíndola entre las seis mejores promesas mundiales nacidas en 2008, siendo el único sudamericano de la lista.
- El mediocampista de 18 años brilla en Reserva y selecciones juveniles; River ya le extendió contrato hasta 2030 con una cláusula de 100 millones de dólares.
- Con este fuerte respaldo internacional, el juvenil aguarda su inminente debut en Primera División, perfilándose como una joya clave para el futuro de River.
Santiago Espíndola todavía no debutó en la Primera de River, pero su nombre ya empezó a recorrer el mundo. Arsène Wenger, ex entrenador de Arsenal y actual responsable del desarrollo del fútbol mundial en la FIFA, lo eligió entre los seis mejores proyectos nacidos en 2008. El volante de 18 años es el único sudamericano de la lista.
Los otros cinco elegidos son europeos. Por Italia aparecen el delantero Samuele Inácio, de Borussia Dortmund, y el volante Andrea Luongo, de Torino. Por Austria figuran el extremo Johannes Moser, de Salzburgo, el defensor Ifeanyi Ndukwe, de Liverpool y a préstamo en Levante, y el volante Vasilije Markovic, de Austria Viena. Varios ya tienen minutos en Primera: Markovic suma 30 partidos e Inácio, 12. Espíndola y Moser son los únicos que todavía no debutaron.
Quién es Santiago Espíndola
Llegó a River a los 13 años como enganche, después jugó como lateral derecho y terminó de consolidarse como volante central. Se destaca por su versatilidad, su lectura táctica, la precisión en los pases y la presión para recuperar la pelota. Este año es una de las piezas clave de la Reserva, en la que suma 24 partidos y cuatro goles.
También tiene recorrido en las selecciones juveniles. Jugó el Sudamericano Sub 15 y el Sudamericano y el Mundial Sub 17. Con la Sub 20 ganó el torneo de L’Alcudia en 2025 y fue subcampeón en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.
Sus espejos están en el mediocampo de River y de la Selección. “Me gusta mucho Enzo Pérez por su posicionamiento en la cancha”, contó. Sobre Enzo Fernández, otro surgido en Núñez, dijo: “Me identifico mucho con su juego”.
En abril, River le renovó el contrato hasta diciembre de 2030 y le puso una cláusula de rescisión de 100 millones de dólares. Leonardo Ponzio ya lo citó al primer equipo y estuvo en el banco en el Superclásico. Ahora, con el respaldo de Wenger, espera la oportunidad de debutar en Primera.