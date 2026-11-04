Qué pasará con Ponzio en River tras perder el Superclásico: la decisión de la dirigencia

Resumen para apurados
- La dirigencia de River Plate ratificó a Leonardo Ponzio como DT hasta el fin del Clausura, tras caer 1-0 ante Boca en la Bombonera y poner en duda su continuidad.
- Ponzio asumió en agosto tras la renuncia de Coudet con el objetivo del torneo. El equipo pelea los playoffs y necesita ser campeón para clasificar a la Libertadores.
- El futuro del cuerpo técnico dependerá del balance final del certamen. En caso de no renovar, Ramón Díaz surge como el principal candidato de la directiva para 2027.
La derrota en el Superclásico volvió a poner en discusión el futuro de Leonardo Ponzio en River. El entrenador, que dirige al equipo desde fines de agosto tras la renuncia de Eduardo Coudet, perdió 1-0 en la Bombonera con dos expulsados. Ahora, sus chances de seguir más allá de este año pasan casi exclusivamente por el Torneo Clausura.
Ponzio asumió como interino el 27 de agosto. Para cumplir con una norma de la AFA, que limita a dos partidos la dirección de un interino sin un contrato de al menos un año, la dirigencia formalizó su vínculo hasta el 31 de agosto de 2027. En octubre, el periodista Renzo Pantich contó que la mesa chica que encabeza Stefano Di Carlo le había puesto dos objetivos: ganar el Superclásico y el Clausura. “Si Ponzio no gana el Superclásico ni sale campeón, dejaría de ser el técnico de River”, aseguró entonces.
Después de la derrota, sin embargo, la dirigencia no tomaría una decisión inmediata. Según el periodista Juan Cortese, Ponzio seguirá al frente del equipo hasta el final del Clausura. “A Ponzio no lo van a sacar del cargo”, afirmó. “Me parece que, en este sentido, no está mal que la dirigencia de River tome esta determinación con convicción”, agregó. Lo que pase en 2027 se definiría en el balance que el club hará al terminar el campeonato.
El nombre de Ramón Díaz
Mientras tanto, empezó a sonar un nombre con historia en Núñez: Ramón Díaz. Según Cortese, en la dirigencia creen que el “Pelado” podría ser el entrenador en 2027. El periodista Germán Balcarce fue más allá. “Sigo manteniendo que Ramón Díaz será el DT de River antes de fin de año, no sé cuando pero va a pasar”, dijo. El propio Díaz, hace unas semanas, dejó una frase que alimentó la versión. “Deseché una gran oportunidad en Corinthians esperando una oportunidad en River”, reconoció.
En lo deportivo, River está cuarto en la Zona B, con 23 puntos, y está muy cerca de asegurarse un lugar en los playoffs. En la tabla anual quedó octavo, con 52 puntos, y su camino más claro hacia la Copa Libertadores 2027 es ganar el Clausura. Después del Superclásico, Ponzio apuntó contra el arbitraje. “La realidad es que al quedarse con un hombre menos, marca la tendencia del partido”, lamentó.
El próximo paso será el jueves a las 15, cuando visite a Aldosivi en el cierre de la fase regular, con Bryan Ferreyra como árbitro. Después llegarán los playoffs, a partido único, donde Ponzio se jugará buena parte de su futuro en River.