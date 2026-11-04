Qué pasará con Ponzio en River tras perder el Superclásico: la decisión de la dirigencia

Ponzio asumió como interino el 27 de agosto. Para cumplir con una norma de la AFA, que limita a dos partidos la dirección de un interino sin un contrato de al menos un año, la dirigencia formalizó su vínculo hasta el 31 de agosto de 2027. En octubre, el periodista Renzo Pantich contó que la mesa chica que encabeza Stefano Di Carlo le había puesto dos objetivos: ganar el Superclásico y el Clausura. “Si Ponzio no gana el Superclásico ni sale campeón, dejaría de ser el técnico de River”, aseguró entonces.