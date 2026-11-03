Encuesta: Atlético volvió a quedarse sin playoffs, ¿cuál es la razón de una deuda que arrastra desde 2021?

Resumen para apurados
- Atlético Tucumán quedó fuera de los playoffs del Clausura tras perder 2-1 ante Argentinos Juniors en el Monumental José Fierro, sumando otra frustración deportiva.
- Desde 2021, el Decano acumula ocho eliminaciones seguidas en torneos con este formato. En el actual certamen no ganó de local y venía de caer en semifinales de Copa Argentina.
- El equipo de Julio César Falcioni cerrará el año ante Banfield solo por el promedio, mientras la dirigencia y el cuerpo técnico enfrentan duros cuestionamientos de los hinchas.
El pitazo final ante Argentinos Juniors repitió una escena que el hincha de Atlético ya conoce de memoria. La derrota por 2 a 1 en el Monumental José Fierro dejó al “Decano” sin chances de terminar entre los ocho mejores de la zona B del Clausura. Llegaba décimo, con 17 puntos y a dos de la clasificación, pero los goles de Matías Giménez Rojas y de Clever Ferreira, en contra, pesaron más que el penal de Alexis Canelo.
El golpe no es nuevo. Desde 2021, cuando se empezaron a jugar los torneos con zonas y playoffs (primero las Copas de la Liga, después el Apertura y el Clausura), Atlético nunca logró superar la primera fase. Con esta, ya son ocho eliminaciones consecutivas. Hasta el Apertura, sumaba 24 victorias, 28 empates y 49 derrotas en 101 partidos con este formato. Además, compartía con Newell’s y Sarmiento la marca de no haber pasado nunca de ronda.
Las causas que se discuten son varias. En el Clausura, el equipo no ganó ningún partido como local, y la eliminación llegó cinco días después de la caída por penales ante Platense en las semifinales de la Copa Argentina.
Contra Argentinos, los cambios de Julio César Falcioni en el entretiempo le dieron otra cara al equipo y dejaron una pregunta: por qué esos jugadores no habían sido titulares. En las tribunas, los reproches se repartieron entre el plantel, el cuerpo técnico y la dirigencia.
Atlético cerrará el año este fin de semana ante Banfield, como visitante, con la única misión de sumar para el promedio de 2027.