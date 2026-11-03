Encuesta: Atlético volvió a quedarse sin playoffs, ¿cuál es la razón de una deuda que arrastra desde 2021?

El pitazo final ante Argentinos Juniors repitió una escena que el hincha de Atlético ya conoce de memoria. La derrota por 2 a 1 en el Monumental José Fierro dejó al “Decano” sin chances de terminar entre los ocho mejores de la zona B del Clausura. Llegaba décimo, con 17 puntos y a dos de la clasificación, pero los goles de Matías Giménez Rojas y de Clever Ferreira, en contra, pesaron más que el penal de Alexis Canelo.