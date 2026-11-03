Encuesta: el fantasma de la “B” en la pantalla del Monumental, ¿cargada del folclore o provocación innecesaria?

Las banderas completaron la burla. Una de ellas repetía el clásico “Sé que duele, sé que es feo...”, la misma frase que los hinchas de Atlético habían colgado después de la final por el ascenso que San Martín perdió ante Aldosivi, en 2024. Esta vez, la cargada estuvo ligada a un año en el que el “Santo” ni siquiera logró clasificarse al Reducido de la Primera Nacional. Antes del partido, personal de seguridad retiró algunos trapos dirigidos al rival.