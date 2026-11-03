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Encuesta: el fantasma de la “B” en la pantalla del Monumental, ¿cargada del folclore o provocación innecesaria?

Durante la derrota ante Argentinos, que coincidió con los 117 años de San Martín, el tablero del José Fierro mostró la cargada. Dejá tu opinión.

EN PANTALLA. El tablero del José Fierro mostró el fantasma de la “B” el día en que San Martín cumplió 117 años.
EN PANTALLA. El tablero del José Fierro mostró el fantasma de la “B” el día en que San Martín cumplió 117 años.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Atlético Tucumán proyectó el fantasma de la B en la pantalla del José Fierro el lunes para burlarse de San Martín por su aniversario y su permanencia en el ascenso.
  • La burla ocurrió durante el partido ante Argentinos Juniors, acompañada por banderas y disfraces en las tribunas tras la eliminación del club rival en la Primera Nacional.
  • El uso del tablero oficial generó debate sobre los límites del folclore futbolero y la responsabilidad institucional, dividiendo las opiniones de los hinchas tucumanos.
Resumen generado con IA

La noche del lunes en el Monumental José Fierro tuvo un condimento extra. Mientras Atlético se jugaba ante Argentinos Juniors su última chance de meterse en los playoffs del Clausura, San Martín cumplía 117 años. La tribuna “decana” no dejó pasar la fecha: en una de las cabeceras aparecieron varios fantasmas con la letra “B”, en alusión a la categoría en la que juega el “Santo”.

La cargada también llegó a la pantalla del estadio. Durante el partido, en el tablero del Monumental apareció un fantasma con la “B”, un momento que quedó registrado. A diferencia de las banderas y los disfraces, que salen de la tribuna, el tablero forma parte del estadio. Por eso el episodio abrió otra discusión: si fue una chicana más o un mensaje que no debía aparecer ahí.

Las banderas completaron la burla. Una de ellas repetía el clásico “Sé que duele, sé que es feo...”, la misma frase que los hinchas de Atlético habían colgado después de la final por el ascenso que San Martín perdió ante Aldosivi, en 2024. Esta vez, la cargada estuvo ligada a un año en el que el “Santo” ni siquiera logró clasificarse al Reducido de la Primera Nacional. Antes del partido, personal de seguridad retiró algunos trapos dirigidos al rival.

Para algunos, se trata de una cargada propia del folclore del clásico tucumano. Para otros, es una provocación que no suma. ¿Cómo calificás el mensaje del fantasma con la “B” en la pantalla del Monumental? Votá en la encuesta y dejá tu opinión.

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