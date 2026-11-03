Salta: intentaron contrabandear 35 toneladas de una sustancia utilizada para elaborar cocaína y terminaron presos

La maniobra quedó al descubierto el 16 de marzo de 2026, cuando dos camiones de transporte internacional llegaron al paso fronterizo de Aguas Blancas, en el norte de Salta. Los vehículos trasladaban una carga de 35.144 kilos de acetato de etilo, distribuida en 191 tambores, y tenían como destino final Bolivia. Lo que en los papeles aparecía como una operación comercial internacional terminó convirtiéndose en una investigación por contrabando de precursores químicos.