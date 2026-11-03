“Nos merecíamos terminar así”: la emotiva revancha de Jockey Club en el Regional NOA Sub-19

La familia en la tribuna

Entre tanto ruido en contra, también se escuchó a los suyos. "Varios de nuestros padres tuvieron la posibilidad de viajar y acompañarnos de cerca, un plus de energía para nosotras. Además, sabíamos que teníamos el apoyo incondicional de todas las del club por la transmisión", valoró la capitana Lucía Mía Albornoz. Odstrcil también miró hacia afuera de la cancha. "Estamos muy agradecidas con las familias y jugadoras que fueron y nos acompañaron", dijo.