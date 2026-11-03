Subsidio de PAMI en noviembre: cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos sin cargo
Tras el incremento previsional de noviembre, la obra social fijó en $666.237 el haber máximo para acceder al Subsidio Social de cobertura total. Las condiciones patrimoniales requeridas y la vía de reconsideración para no perder la gratuidad.
Resumen para apurados
- En noviembre, PAMI fijó en $666.237 el tope de ingresos en Argentina para acceder a medicamentos 100% gratuitos, tras la actualización de las jubilaciones mínimas.
- La medida rige tras el aumento del 1,93% en haberes. Para calificar se exige no tener prepaga, poseer solo un inmueble y no tener autos con menos de diez años de antigüedad.
- Quienes superen el ingreso podrán pedir una reconsideración si el gasto en fármacos supera el 15% de sus haberes, garantizando la cobertura de tratamientos esenciales.
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI) actualizó los topes de ingresos y las condiciones patrimoniales para acceder al Subsidio Social que otorga el 100% de cobertura en medicamentos ambulatorios. A partir del incremento previsional del 1,93% dispuesto para noviembre de 2026, la jubilación mínima se fijó en $444.158,45. Con este parámetro de referencia, el valor tope de ingresos mensuales para solicitar los fármacos sin cargo quedó establecido en $666.237, cifra equivalente a 1,5 haberes mínimos.
Los topes de ingresos de PAMI y las excepciones por discapacidad
El régimen de Subsidio Social está destinado a aquellos afiliados que, por razones sociales, no pueden afrontar el pago de sus tratamientos con el descuento habitual de la obra social. Para determinar quiénes mantienen el beneficio al 100%, el organismo aplica un filtro directo sobre los ingresos mensuales. De esta manera, los jubilados y pensionados que perciban ingresos superiores a los $666.237 mensuales ya no pueden obtener la cobertura total de remedios por medio de este programa automático.
Sin embargo, la normativa del instituto contempla una excepción para situaciones familiares específicas. En aquellos hogares donde el afiliado o algún integrante del grupo conviviente sea titular del Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos permitidos se eleva a tres haberes mínimos previsionales. Bajo esa condición, el parámetro de cobro autorizado se amplía para conservar la prestación sin cargo.
Los seis filtros patrimoniales que exige la obra social PAMI
Más allá de la escala de haberes, PAMI evalúa la situación económica general del beneficiario a través de un estricto conjunto de requisitos patrimoniales. Cumplir únicamente con el tope de ingresos no garantiza el otorgamiento del subsidio si el solicitante registra bienes o servicios que evidencien capacidad económica plena.
En concreto, las condiciones fijadas por el organismo estipulan que el titular no debe estar afiliado simultáneamente a una empresa de medicina prepaga. Asimismo, no se permite poseer más de un inmueble ni ser titular de aeronaves o embarcaciones de lujo. En cuanto a los vehículos terrestres, no se puede tener un automóvil con menos de diez años de antigüedad, salvo en los hogares con CUD. Finalmente, la normativa excluye a quienes posean activos societarios.
Cómo solicitar la vía de reconsideración en PAMI
Para los jubilados que superan los $666.237 o que cuentan con medicina prepaga, el sistema cuenta con un mecanismo de excepción denominado vía de reconsideración. Esta herramienta permite solicitar la cobertura al 100% por razones sociales cuando el costo de los medicamentos indicados para el tratamiento sea igual o mayor al 15% del ingreso previsional mensual del afiliado.
Para tramitar esta reconsideración, PAMI exige documentación y evaluaciones específicas. La solicitud requiere la elaboración de un informe social (Disposición 7339/GPSyC/13), la aplicación de la escala de vulnerabilidad socio-sanitaria (Disposición 306/GPSyC/05) y una revalidación médica. Por su parte, los afiliados veteranos de guerra del Atlántico Sur no están sujetos a estos requisitos económicos, aunque deben cumplimentar el trámite de solicitud del subsidio por razones sociales.
Trámite según la cantidad de medicamentos y modalidad de gestión
La tramitación para obtener los remedios sin cargo presenta variaciones según la cantidad de fármacos indicados en la prescripción médica. Para acceder a hasta cuatro medicamentos, la gestión se realiza en forma directa por vía web. Cuando la solicitud comprende hasta seis medicamentos, la aprobación depende de la evaluación a cargo de la Unidad de Gestión Local (UGL). En los casos donde se requieran más de seis medicamentos, la autorización definitiva queda supeditada a la revisión del Nivel Central de PAMI.
El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, su apoderado/a o un familiar. Para la solicitud se debe presentar DNI, credencial de afiliación y la receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista con diagnóstico detallado o código CIE-10. Si se gestionan más de cuatro remedios, se deben agregar informes de estudios avalatorios en original y copia, junto al formulario de solicitud firmado y sellado por el médico tratante. La gestión online se realiza desde pami.org.ar en Trámites Web, o de manera presencial en las agencias del instituto. Autorizado el beneficio, los remedios se retiran en farmacias y no requiere renovación mientras subsistan los requisitos.