Subsidio de PAMI en noviembre: cuáles son los requisitos para acceder a medicamentos sin cargo

El trámite puede ser realizado por la persona afiliada, su apoderado/a o un familiar. Para la solicitud se debe presentar DNI, credencial de afiliación y la receta electrónica emitida por el médico de cabecera o especialista con diagnóstico detallado o código CIE-10. Si se gestionan más de cuatro remedios, se deben agregar informes de estudios avalatorios en original y copia, junto al formulario de solicitud firmado y sellado por el médico tratante. La gestión online se realiza desde pami.org.ar en Trámites Web, o de manera presencial en las agencias del instituto. Autorizado el beneficio, los remedios se retiran en farmacias y no requiere renovación mientras subsistan los requisitos.