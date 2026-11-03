El lado desconocido del ácido hialurónico: por qué los rellenos podrían quedar atrapados en el rostro

Este estudio, que se presentó en la conferencia científica anual de la Asociación Británica de Cirujanos Plásticos, demostró que el relleno, en lugar de disolverse, puede quedar atrapado en los tejidos faciales. Con la ayuda de una cámara especial, Theodorou y su equipo inyectaron un tinte que rastrearon en los canales linfáticos de 50 mujeres con rellenos en sus rostros. Los hallazgos revelaron que el tinte permanecía acumulado en áreas específicas, como las mejillas y debajo de los ojos, una semana después de la inyección, cuando en condiciones normales, el sistema linfático debería haberlo eliminado casi de inmediato.