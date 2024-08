La inesperada consecuencia sexual de aplicarse botox

Woodard también observó un cambio en su entorno profesional. “Como alguien con un rol que implica contacto con pacientes, pronto noté que, después de ponerme botox, la gente pensaba que era mucho más mala o menos amigable de lo que realmente soy”, relata. “Tuve un par de ocasiones con pacientes donde me di cuenta de que mis expresiones faciales no coincidían con lo que intentaba transmitir. Finalmente le pregunté a alguien: ‘¿Parece que estoy molesta o enojada con vos?’, y me dijeron que sí, que eso pensaban”.