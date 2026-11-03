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Completó la vuelta al mundo a pie tras 28 años

La epopeya de un aventurero británico.

Completó la vuelta al mundo a pie tras 28 años
Por Redacción Mundo Hace 3 Hs

El aventurero británico Karl Bushby llegó este lunes a Hull, su ciudad natal en el noreste de Inglaterra, donde fue aclamado por una multitud tras una épica travesía a pie de 28 años desde Chile.

En su periplo, a veces interrumpido por la pandemia, la crisis financiera o problemas de visados, este exmilitar pasó por 29 países y atravesó selvas, montañas, desiertos y yeguas de hielo.

“No hice esto solo. Había un gran equipo, el equipo más grande: la Tierra. Eso es lo que hizo falta para que pudiera regresar”, dijo Bushby, que ahora tiene 57 años, ante unas 500 personas congregadas en el centro de Hull al término de su viaje de 50.000 kilómetros.

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Bushby, que partió a pie del sur de Chile en 1998, se había impuesto dos reglas para su periplo: la primera no utilizar ningún medio de transporte para desplazarse, y la segunda no regresar a casa hasta haber completado el desafío.

Tras el reencuentro, rindió homenaje a la amabilidad de los desconocidos que había conocido, desde propietarios de hoteles hasta las personas “más pobres entre los pobres”, que le habían ofrecido cuencos de arroz y algo de bebida durante el camino. “Y eso ocurriría en todo el mundo”, dijo, y añadió que el mundo había sido su “red de apoyo”.

Este exparacaidista del ejército británico recorrió todo el continente americano, cruzó el estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y después se dirigió a Asia Central y Europa.

Abrumado

El exmilitar se declaró “absolutamente abrumado” por la acogida que le han dispensado.

“Muchísimas personas han seguido la épica aventura de Karl. Todos nos hemos sentido inspirados por su espíritu, su tenacidad y su férrea determinación”, declaró la alcaldesa de Hull, Maria Coward, quien destacó que la ciudad siente “un enorme orgullo por su increíble hazaña”.

Tras el homenaje recibido en el centro de su ciudad natal, Bushby fue aclamado después por sus vecinos cuando se reencontró con su madre, Angela, en el domicilio de esta en Hull.

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En ese momento, el explorador también se reencontró con su hijo Adam, de 36 años, y su nieta, de 12, a la que nunca había visto.

“Es muy emocionante. Estoy orgullosa de él y de lo que ha conseguido”, declaró a la AFP Laura Chaplin, de 47 años, una de las vecinas de la madre del explorador.Por su parte, un portavoz de Andy Burnham, primer ministro británico, afirmó que se trata de “un logro extraordinario”.

Karl Bushby emprendió su aventura a los 29 años, tras el fracaso de su matrimonio y la marcha de su esposa a Irlanda del Norte con su hijo.

En casi tres décadas, su viaje se vio interrumpido en varias ocasiones. Rusia le denegó el visado durante años, mientras que la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid le costaron en total 14 de sus 28 años de viaje, según explicó a la AFP a finales de septiembre. Durante esos períodos, suspendía su travesía y vivía, entre otros lugares, en México. Una vez resueltos los problemas, retomaba el camino exactamente donde lo había dejado.

Bushby llegó al Reino Unido a principios de octubre tras cruzar a nado el canal de la Mancha desde el norte de Francia.

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