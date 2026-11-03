Completó la vuelta al mundo a pie tras 28 años

En casi tres décadas, su viaje se vio interrumpido en varias ocasiones. Rusia le denegó el visado durante años, mientras que la crisis financiera de 2008 y la pandemia de covid le costaron en total 14 de sus 28 años de viaje, según explicó a la AFP a finales de septiembre. Durante esos períodos, suspendía su travesía y vivía, entre otros lugares, en México. Una vez resueltos los problemas, retomaba el camino exactamente donde lo había dejado.