La vuelta al mundo del libro en 700 palabras

De cada libro que he leído tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Es imposible no tentarme con parafrasear las letras iniciales del tango de José Canet que la voz de Julio Sosa me devuelve al oído cuando pienso en los libros y en los milagros que ellos obraron en mí. Porque, convengamos, las marcas que dejan los libros en los lectores son definitivas. Son verdaderos tajos de luz incruentos que no cicatrizan jamás. Se podrá decir con total justicia que soy un bibliófilo impenitente y desbordado, pero lo soy entre millones. Formo parte de esa ancestral comunidad estrafalaria y anónima cuya hermandad tácita viene dada por el amor incondicional a los libros.