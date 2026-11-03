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Similar al caso Pelicot: un inglés violó a su esposa durante 20 años; tenía “un millón de fotos” de abusos

El agresor ya se declaró culpable. Pruebas en el celular.

El caso del Reino Unido guarda similitudes con la situación que padeció la francesa Gisèle Pelicot.
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Por Redacción Mundo Hace 5 Hs

El hombre que drogó y violó a su esposa durante más de 20 años y que supuestamente invitó a desconocidos a participar en las agresiones tenía en su teléfono “más de un millón de fotografías y vídeos” que documentaban los abusos, indicó este lunes la fiscal ante un tribunal británico.

Un tribunal de Manchester, en el noroeste de Inglaterra, juzga a nueve hombres acusados de diversos delitos sexuales contra una mujer que sufrió abusos por parte de su marido, un hombre de unos 60 años cuyo nombre no puede hacerse público para proteger la identidad de la víctima.

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El marido grabó y compartió imágenes en “internet y aplicaciones de redes sociales” con “otros hombres que compartían sus mismas ideas”, declaró ante el tribunal la fiscal Louise Oakley.

Posteriormente, a partir de 2023, el marido empezó a invitar a hombres al domicilio conyugal y se grabó mientras la violaba, junto con otros hombres, cuando ella estaba inconsciente.

Se trata del segundo juicio de este tipo que se celebra recientemente en Reino Unido, después de que la semana pasada comenzara en Winchester, en el sur de Inglaterra, el proceso contra otros cuatro hombres.

El caso Pelicot

El juicio en Francia en 2024 contra Dominique Pelicot, que drogó y violó a su esposa Gisèle durante casi una década con la participación de desconocidos, ha contribuido a dar mayor visibilidad a este tipo de agresiones sexuales facilitadas por drogas.

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En Manchester, la fiscal explicó al jurado que el teléfono del marido, incautado durante su detención, era como un “confesionario” que contenía “fantasías sexuales bárbaras” que se remontaban a 2004.

“Había más de un millón de fotografías y vídeos que documentaban no solo los abusos que infligía a su esposa, sino también los cometidos contra ella por otras personas, incluidos algunos de los que hoy se sientan en el banquillo de los acusados”, declaró Oakley.

El marido se declaró culpable en septiembre de alrededor de 60 delitos sexuales contra su esposa, entre ellos el de administrarle una sustancia con la intención de aturdirla o someterla.

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Está acusado junto con otros 13 hombres, cuatro de los cuales también se declararon culpables de diversos delitos. (AFP)

Temas Reino UnidoFranciaAbuso sexualGisèle Pelicot
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