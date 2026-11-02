DeportesSan Martín de Tucumán

“El límite mío es la falta de respeto”: Mirkin habló tras los reclamos de unos hinchas de San Martín

El presidente se refirió al episodio del domingo tras el 0-0 con Colegiales. Además, volvió a pedir disculpas por un año sin objetivos cumplidos.

EPISODIO. Oscar Mirkin, rodeado de efectivos policiales, enfrentó los reclamos de los hinchas de San Martín en las inmediaciones de los vestuarios de La Ciudadela.
EPISODIO. Oscar Mirkin, rodeado de efectivos policiales, enfrentó los reclamos de los hinchas de San Martín en las inmediaciones de los vestuarios de La Ciudadela. Foto de Osvaldo Ripoll/LA GACETA.
Por Redacción Deportes Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El presidente de San Martín (T), Oscar Mirkin, fijó el respeto como límite tras ser increpado este lunes por hinchas molestos por la crisis deportiva del equipo.
  • El domingo, tras igualar 0-0 ante Colegiales, socios reclamaron transparencia y asamblea por quedar fuera del Reducido, por lo que el dirigente pidió disculpas.
  • El conflicto añade tensión institucional previa a la Asamblea Ordinaria de noviembre, con el futuro del técnico en debate y un mandato de la CD vigente hasta 2027.
Resumen generado con IA

Un día después de quedar en el centro de los reclamos de un grupo de hinchas, Oscar Mirkin se refirió a lo ocurrido en La Ciudadela tras el 0-0 ante Colegiales. Lo hizo este lunes en la plaza San Martín, durante los actos por el 117° aniversario del club, y dejó en claro dónde pone el límite.

“El que estaba nervioso era la persona que se me acercó a increparme. Yo mantuve toda la tranquilidad. Le dije: ‘Tranquilo, que acá no pasa nada, los espacios están abiertos para hablar’. Lo que pasa es que hay momentos, y el límite mío es la falta de respeto”, explicó el presidente de San Martín, consultado sobre si había quedado superado el episodio.

Qué pasó el domingo

Tras el pitazo final, con un importante operativo policial en la zona de vestuarios, un hincha se acercó a Mirkin y le reclamó “transparencia” en las finanzas y la convocatoria a una asamblea extraordinaria. Otros simpatizantes se sumaron y lo que empezó como una conversación terminó en un reclamo colectivo. El malestar también apuntó a la continuidad de Alejandro Orfila y al fracaso deportivo de una temporada que dejó al equipo sin Reducido y sin Copa Argentina 2027.

Diálogo, sí; insultos, no

El titular de la CD aseguró que está dispuesto a escuchar, pero con condiciones. “Mientras el diálogo sea eso, un diálogo racional, de personas maduras y respetuosas, todo lo que se quiera. Cuando ya roza lo personal y roza el insulto, ya no”, sostuvo.

Además, fue tajante. “Hay límites que no voy a tolerar, porque no los tolero ni en San Martín ni en mi vida propia, a nadie. Dentro del respeto, todo; fuera de él, nada”, remarcó.

El pedido de disculpas

En la misma charla, Mirkin volvió a pedir disculpas por el año. “Lamentablemente, no pudimos cumplir con los objetivos que nos habíamos propuesto. En ese sentido, nuestras disculpas a los hinchas y a los socios, que dieron todo e hicieron todo el esfuerzo para acompañar”, expresó.

El reclamo de los hinchas llega en la antesala de la Asamblea Ordinaria, prevista para noviembre, y con un mandato que vence en junio de 2027.

Temas Primera NacionalOscar MirkinSan MartínAlejandro OrfilaCD de San MartínGabriel CarabajalBruno Cabrera
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México
1

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat
2

Todo lo que dejó el casamiento de Lali Espósito y Pedro Rosemblat

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
3

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Cristina Kirchner calificó de corrupta a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027
4

Cristina Kirchner calificó de "corrupta" a la Justicia y no descartó una candidatura en 2027

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán
5

Asueto por el Día de los Fieles Difuntos: qué servicios funcionarán y cuáles estarán cerrados en San Miguel de Tucumán

Ranking notas premium
La política, en “off”; la muerte, en dosis
1

La política, en “off”; la muerte, en dosis

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles
2

El puente más importante de San Miguel de Tucumán tiene sólo ocho metros de ancho y dos carriles

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones
3

Entre alertas opositoras, el PE destina más de $10.000 millones a prevenir las inundaciones

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”
4

Recuerdos fotográficos: 1937. La confitería París “cede al soplo de la civilización”

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos
5

Camino del Perú: las obras generan expectativas y los vecinos suman otros reclamos

Más Noticias
Qué es la superlicencia de la Fórmula 1 y por qué Colapinto ya suma cinco puntos de sanción

Qué es la superlicencia de la Fórmula 1 y por qué Colapinto ya suma cinco puntos de sanción

Los audios del VAR del Superclásico: qué se dijo en las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

Los audios del VAR del Superclásico: qué se dijo en las expulsiones de Martínez Quarta y Montiel

Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil: horarios, cronograma y dónde verlo en vivo

Cuándo corre Colapinto en el GP de Brasil: horarios, cronograma y dónde verlo en vivo

Atlético Tucumán-Argentinos: horario, TV y qué necesita el “Decano” para soñar con los playoffs

Atlético Tucumán-Argentinos: horario, TV y qué necesita el “Decano” para soñar con los playoffs

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

La bandera amarilla, la sanción y el punto en la superlicencia: el fin de semana agriculce de Colapinto en México

Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo: el balance de la Carrera Sanar

"Buscamos despertar en cada tucumano la esperanza de que nunca está solo": el balance de la Carrera Sanar

Carrera Sanar: la propuesta que reunió a familias, niños y mascotas en el Parque 9 de Julio

Carrera Sanar: la propuesta que reunió a familias, niños y mascotas en el Parque 9 de Julio

Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Qué pasó con Colapinto en el GP de la Ciudad de México: de la zona de puntos a la sanción en horas

Comentarios