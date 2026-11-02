“El límite mío es la falta de respeto”: Mirkin habló tras los reclamos de unos hinchas de San Martín

Resumen para apurados
- El presidente de San Martín (T), Oscar Mirkin, fijó el respeto como límite tras ser increpado este lunes por hinchas molestos por la crisis deportiva del equipo.
- El domingo, tras igualar 0-0 ante Colegiales, socios reclamaron transparencia y asamblea por quedar fuera del Reducido, por lo que el dirigente pidió disculpas.
- El conflicto añade tensión institucional previa a la Asamblea Ordinaria de noviembre, con el futuro del técnico en debate y un mandato de la CD vigente hasta 2027.
Un día después de quedar en el centro de los reclamos de un grupo de hinchas, Oscar Mirkin se refirió a lo ocurrido en La Ciudadela tras el 0-0 ante Colegiales. Lo hizo este lunes en la plaza San Martín, durante los actos por el 117° aniversario del club, y dejó en claro dónde pone el límite.
“El que estaba nervioso era la persona que se me acercó a increparme. Yo mantuve toda la tranquilidad. Le dije: ‘Tranquilo, que acá no pasa nada, los espacios están abiertos para hablar’. Lo que pasa es que hay momentos, y el límite mío es la falta de respeto”, explicó el presidente de San Martín, consultado sobre si había quedado superado el episodio.
Qué pasó el domingo
Tras el pitazo final, con un importante operativo policial en la zona de vestuarios, un hincha se acercó a Mirkin y le reclamó “transparencia” en las finanzas y la convocatoria a una asamblea extraordinaria. Otros simpatizantes se sumaron y lo que empezó como una conversación terminó en un reclamo colectivo. El malestar también apuntó a la continuidad de Alejandro Orfila y al fracaso deportivo de una temporada que dejó al equipo sin Reducido y sin Copa Argentina 2027.
Diálogo, sí; insultos, no
El titular de la CD aseguró que está dispuesto a escuchar, pero con condiciones. “Mientras el diálogo sea eso, un diálogo racional, de personas maduras y respetuosas, todo lo que se quiera. Cuando ya roza lo personal y roza el insulto, ya no”, sostuvo.
Además, fue tajante. “Hay límites que no voy a tolerar, porque no los tolero ni en San Martín ni en mi vida propia, a nadie. Dentro del respeto, todo; fuera de él, nada”, remarcó.
El pedido de disculpas
En la misma charla, Mirkin volvió a pedir disculpas por el año. “Lamentablemente, no pudimos cumplir con los objetivos que nos habíamos propuesto. En ese sentido, nuestras disculpas a los hinchas y a los socios, que dieron todo e hicieron todo el esfuerzo para acompañar”, expresó.
El reclamo de los hinchas llega en la antesala de la Asamblea Ordinaria, prevista para noviembre, y con un mandato que vence en junio de 2027.