“El límite mío es la falta de respeto”: Mirkin habló tras los reclamos de unos hinchas de San Martín

Qué pasó el domingo

Tras el pitazo final, con un importante operativo policial en la zona de vestuarios, un hincha se acercó a Mirkin y le reclamó “transparencia” en las finanzas y la convocatoria a una asamblea extraordinaria. Otros simpatizantes se sumaron y lo que empezó como una conversación terminó en un reclamo colectivo. El malestar también apuntó a la continuidad de Alejandro Orfila y al fracaso deportivo de una temporada que dejó al equipo sin Reducido y sin Copa Argentina 2027.