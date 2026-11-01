Tensión en San Martín: hinchas increparon a Oscar Mirkin tras el empate con Colegiales

La resignación había acompañado buena parte de la jornada. Desde los primeros minutos, el estadio ofreció una imagen poco habitual: el silencio se impuso sobre el aliento. Ni siquiera la llegada tardía de la barra modificó demasiado un clima marcado por la frustración. En lugar de los cánticos habituales, se escucharon reproches dirigidos a algunos futbolistas. Santiago Briñone y Gabriel Carabajal estuvieron entre los principales apuntados por sus rendimientos a lo largo de una temporada que terminó muy lejos de las expectativas.