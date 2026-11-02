Antes de pensar en 2027: el repaso de los errores que San Martín no puede volver a cometer

El caso Ferreyra

La salida más ruidosa fue la del capitán, Nicolás Ferreyra, que había llegado como una de las apuestas del verano. En diálogo con LA GACETA, cuestionó las rotaciones. “Tenemos un entrenador que por ahí no mantiene una base de un equipo, que hace cuatro o cinco cambios por partido”, disparó. Al día siguiente lo apartaron, con el aval de la CD, y acordaron su desvinculación.